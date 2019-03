Orbán Viktor találkozott a Deutsche Telekom vezérigazgatójával

A megbeszélésen a magyar kormány részéről Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter is részt vett.Timotheus Höttges elmondta, hogy a Magyar Telekom továbbra is elkötelezett Magyarország digitális fejlesztése iránt, és jelentős szerepet vállal a korszerű mobil és vezetékes infrastruktúra kiépítésében. A fejlesztéseket felgyorsíthatná, ha a piaci szereplők a különadók egy részét erre fordíthatnák - tette hozzá.A vállalat 2014 és 2018 között közel 240 milliárd forintot fordított magyarországi hálózatfejlesztésre, ennek eredményeként gigabites vezetékes hálózata már egymillió elérést biztosít, és a magyar 4G hálózat is a világ élvonalában szerepel. A cégvezetők elmondták: a Magyar Telekom távlati célja, hogy az egész országban gigabites hálózati képességet biztosítson. A vállalat év elején elindította első szabványos 5G tesztállomását Zalaegerszeg belvárosában, és leányvállalatával, a T-Systems Magyarországgal együtt 5G teszthálózat kiépítését végzi a zalaegerszegi járműipari tesztpályán.A felek egyetértettek abban, hogy Magyarország jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy mennyire tud élni a digitalizáció nyújtotta lehetőségekkel. A szabályozási környezet, a befektetés-ösztönzés, valamint a frekvenciagazdálkodás mind olyan eszközök, amelyek a "gigabit társadalom" gyors hazai kiépülését szolgálhatják. Közös célok mentén, együttes erőfeszítésekkel Magyarország meghatározó digitális szereplője lehet a régiónak - hangzott el a pénteki találkozón.

Orbán Viktor miniszterelnök fogadja a Deutsche Telekom vezetőit a Karmelita kolostorban 2019. március 29-én. Balról jobbra: Srinivasan Gopalan, a Deutsche Telekom Csoport Európáért felelős Igazgatósági tagja (b), Timotheus Höttges, vezérigazgató, Deutsche Telekom AG (b2), Rékasi Tibor vezérigazgató, Magyar Telekom Nyrt. (b3), Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter ((j3), Orbán Viktor (j2) és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter (j).

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda