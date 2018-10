Óriási a feszültség: sztrájk is jöhet az Auchannál és a Metrónál

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete az Auchannál és a Metrónál is felmondta a hatályban lévő bérmegállapodást

- nyilatkozta a szervezet elnök, Karsai Zoltán az atv.hu-nak, majd hozzátette: utóbbinál már a felmondási idő le is járt, az Auchannál pedig október végén jár majd le.Korábban a Világgazdaság arról írt: az áruházláncoknál tevékenykedő szakszervezetek célja idén, hogy bruttó 220 ezer forint körüli alapbért harcoljanak ki a munkavállalóknak jövőre. Hiába nő ugyanis évről évre a minimálbér és a garantált bérminimum összege, a versenyképes bolthálózatoknak 15-20 ezer forintos bérelőnyt kell biztosítania mindezekkel szemben - márpedig a bérminimum jövőre 202 ezer forintra ugorhat a jelenlegi 180,5 ezer forinttal szemben.Azzal, hogy felmondták a megállapodást a Metrónál és Auchannál, keményebb tárgyalások is jöhetnek, hiszen megkötések nélkül tárgyalhatnak a következő évi bérről.Karsai azt is kiemelte: az említett multik betartották az előző évben megkötött bérmegállapodásokat, csakhogy azóta annyit változott a munkaerőpiaci helyzet, hogy a tavaly aláírt megállapodás mára már elavulttá vált.Végül kiemelte: úgy érzi, hogy a Metrónál lesz sztrájk, de előtte olyan figyelemfelkeltő eszközökhöz is nyúlhatnak, mint a demonstráció, amelynek keretein belül két órára "leültetik" a munkavállalókat.Az ügyben az Auchant és a Metrót is megkereste az atv.hu. Azt a választ kapták, hogy a KASZ "egyoldalúan bontotta fel az Auchan Retail Magyarországgal kötött bérmegállapodást", pedig ők annak valamennyi pontjában foglalt vállalásaikat maradéktalanul teljesítették, és továbbra is nyitottak minden olyan egyeztetésre a szakszervezettel, amely a munkatársak érdekét szolgálja.