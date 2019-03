Óriási forradalom zajlik az autóknál - Mi lesz vezetők nélkül?

Új technológia, új problémákkal

Forrás: Shutterstock Forrás: Shutterstock

Már a rendőri karjelzések felismerése sem akadály

Forrás: Shutterstock Forrás: Shutterstock

Új fejlesztésekkel tennék biztonságosabbá a közlekedést

Forrás: Shutterstock Forrás: Shutterstock

A kaliforniai autópálya-rendőrség járőre tavaly decemberben egy Tesla Model S-t vett üldözőbe, miután a jármű a bekapcsolt irányjelző ellenére több lehajtó mellett is elhaladt. A sofőr előrebillent fejjel ült az autójában, továbbá sem a fény-, sem a hangjelzésekre nem reagált, így a járőr feltételezve, hogy a Tesla önvezető üzemmódban halad, úgy döntött, megállítja az autót.Bár az amerikai rendőrök kiképzése nem terjed ki hasonló helyezetekre, és a járőrnek nem volt módja beavatkozni a Tesla működésébe, ezért az autópálya-rendőrség a Tesla robotpilóta-funkciójának ismeretében úgy oldotta meg a helyzetet, hogy egy rendőrautó hátulról blokkolta az autópálya forgalmát, míg a másik járőr megelőzte a Teslát, majd az autó előtt fokozatosan csökkentette sebességét, végül megállásra kényszerítve az önvezető üzemmódban maradt Teslát. A 45 éves sofőrt őrizetbe vették, és a vezetés közbeni tiltott szerek használata miatt vádat emeltek ellene.A Tesla vezére egy februári interjúban arról beszélt, hogy a társaság az idei év végére készülhet majd el azzal a technológiával, amelynek köszönhetően a járműveik teljesen önvezetőek lesznek . Elon Musk szerint mindez azt jelenti, hogy a jármű képes lesz egy parkolóban megtalálni az utast, felvenni és eljuttatni egészen a célállomásig anélkül, hogy menet közben bármilyen beavatkozásra szükség lenne.Valószínűleg a tavalyi, kaliforniai volt az első dokumentált incidens, amikor a hatóságok az autópályán feltartóztattak egy önvezető rendszert használó járművet. Az eset a közelgő önvezető jövővel kapcsolatban több fontos kérdést is felvet: kiengedhető-e az utakra a technológia úgy is, hogy az autógyárak mérnökei, a jogi szakértők és a hatóságok nem határozzák meg előzetesen, hogy a rendőrség hogyan állíthat meg egy önvezető autót, vagy hogyan programazható úgy az önvezető jármű, hogy engedelmeskedjen a hatóságoktól érkező utasításoknak.A kutatókat már egy ideje foglalkoztatja a kérdés, hogy az önvezető technológiát használó járművek számára pontosan milyen helyzetek jelentenek fokozott kihívást. John Leonard, a Massachusetts Institute of Technology professzora néhány évvel korábban Bostonban ilyen bonyolult forgalmi helyzeteket vizsgált, és a listáján kiemelt helyet foglalt el a zsúfolt kereszteződésbe belépő rendőr, aki a forgalmat leállítva engedte át a gyalogosokat az úttesten. Leonard szerint az ehhez hasonló kihívások lassítják leginkább a valóban önvezető járművek elérkezését, a professzor pedig pontosan tudja miről beszél, hiszen Leonard 2016-ban felfüggesztette egyetemi tevékenységét, hogy szakértelmével a Toyota önvezető technológiai fejlesztéseit segítse.A Google anyavállalatának, az Alphabetnek a Waymo önvezető autókat fejlesztő egysége már felkészült a professzort aggasztó közlekedési szituációkra. Januárban a Waymo önvezető taxiflottájának egy minibusza egy üzemen kívüli közlekedési lámpához érkezett, ahol egy áramszünet miatt rendőr irányította a forgalmat. A Waymo által közzétett, a jármű belső kamera-rendszere által rögzített felvétele szerint a minibusz megállt a kereszteződésnél, megvárta míg a keresztirányú forgalom elhalad, majd továbindult, de csak miután a rendőr a karjelzésével erre engedélyt adott.A Waymo szóvivője szerint a társaság flottája képes különbséget tenni a polgári és a hivatalos személyek között, és az alkalmazott technológia képes a kézmozdulatok felismerésére is. A cég szóvivője mindemellett kiemelte, hogy a társaság járművei nem csupán az egyenruhás hatóságok utasításait követik, de az építkezések körüli bonyolult forgalmi helyzetekben is képesek a biztonságos haladásra.A cég az iparágban elsőként olyan szabályzati protokollt tett közzé, amelyből kiderült, hogy a társaság önvezető autói észlelik a mögöttük érkező, megkülönböztető jelzést használó járműveket, majd amennyiben ezt a forgalmi szituáció biztonsággal megengedi, félrehúzódnak és meg is állnak. A társaság Phoenix külvárosában finomította az önvezető járműveit, a helyi tűzoltóság vezetője szerint a Waymo járművei a hagyományos vezetők nagy többségénél gyorsabban észreveszik a tűzoltóság autóit, és miután felismerte azt, félre is húzódik az útjából.Az autógyártók sem szeretnének lemaradni az önvezető autózás versenyében, a Ford a társaság önvezető taxiflottájának és házhozszállító autóinak 2021-es piaci bevezetése előtt több amerikai nagyvárosban próbálja finomhangolni a technológiát. A Ford mérnökei a michigani rendőrség járőreivel együttműködve azt vizsgálták, hogy a járőrök pontosan mit várnak el a vezetőktől, ha a megkülönböztető jelzést használva egy másik autó mögé érkeznek meg, továbbá a sofőrök hogyan reagálnak a szituációra annak függvényében, hogy a járőr csak elhaladna a másik jármű mellett, vagy szándékában áll meg is állítani azt.A Virginia Tech Transportation Institute kutatója szerint az önvezető autókat egyszerű megtanítani arra, hogy a megkülönböztető jelzéseket felismerve lehúzódjanak jobbra, ennél sokkal nagyobb kihívást jelent az önvezető autók számára az olyan közlekedési szituáció megoldása, amelynek során a rendőr, vagy más hivatalos személy a járművét elhagyva intézkedik. Míg a különböző, sokszor problémás forgalmi helyzetet a hagyományos vezetők változatos módon érzékelik, azonban az emberek mindemellett képesek a kézjelek azonosítására, valamint a hivatalos személy egyéb instrukcióinak, például biccentésének vagy bólintásának értelmezésére is.A későbbiekben szükségessé válhat, hogy az önvezető technológia kutatói megpróbálják reprodukálni ezen finom interakciókat, új kommunikációs formákat hozva létre az önvezető járművek és a rendőrség között. Ha a michigani járőr kiszáll járművéből az autópályán, a mobileszközével kitérésre utasíthatná a közelben haladó önvezető autókat, bár a megoldás elegánsnak tűnhet, annak alkalmazásához a technológiai megoldáson túl számtalan jogi kérdés tisztázása is szükséges.Miután az önvezető iparág megoldást talál a hétköznapi forgalmi helyzetek jelentette kihívásokra, az önvezető autók fejlesztőinek a kevésbé hétköznapinak tűnő kérdésekre is választ kell majd adnia, hogy ismerje fel, és hogyan reagáljon az önvezető autó például egy esetleges terrorgyanús szituáció esetén.Az iparág szereplői számára azonban jó hír, hogy az autógyártók, a városok és a hatóságok közösen keresik a megoldást a problémákra, miután a döntéshozók szerint a jelenlegi helyzet további intézkedéseket kíván. Csak az Egyesült Államokban több mint 37 000 ember vesztett életét közlekedési balesetben 2017 folyamán, és a balesetek túlnyomó többsége emberi mulasztásra volt visszavezethető. A rendőrség általában közeli szereplője és néha elszenvedője ezeknek a baleseteknek, azonban az olyan önvezető autók, amelyek messziről felismerik a megkülönböztető jelzéseket és képesek követni a hatóságok utasításait, érdemben javíthatják majd a közlekedés biztonságát.