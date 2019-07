Őrizetbe vették a vezetőt, 90%-kal zuhant az árfolyam

A Hongkongban jegyzett Camsing International Holding ma hajnalban 90%-os esést szenvedett el az előző három hónap átlagos napi forgalmának háromszázszorosával. Mindez azután történt, hogy a sanghaji rendőrség őrizetbe vette a társaság elnöknőjét, Lo Chinget. Pénteken késő este értesítette a vállalat a hongkongi tőzsdét, melyben jelezték, hogy a menedzsmentnek nincs információja a letartóztatás okáról, illetve a váratlan lépés nem fogja az üzletmenetet hátrányosan érinteni. Ennek ellenére hatalmasat zuhant az árfolyam.

Az egykoron elektronikai cikkek gyártásával foglalkozó cég manapság befektetési holding vállalatként működik, mely szellemi jogok licenszelésével és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával foglalkozik. A Camsing a 2018 második féléves jelentésében 300 millió dollár bevételt riportált.Az őrizetbe vett Lo Ching máshol is tölt be fontos pozíciót, a Jiangsu Boxin Investing & Holdings Co. elnöknője is, mely ázsiai nyitáskor 10%-os limittel esett a hírre. De ez nem tartott sokáig, ezt követően a délutáni kereskedésben 10%-os emelkedést produkált. Jiangsu Boxin kötelező tőzsdei közleménye szerint Lo-t már június 20-án őrizetbe vették.