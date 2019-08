Örülhetnek azok az amerikaiak, akik okostelefont vennének karácsonyra

Tegnap délután telefonon egyeztetett egymással az amerikai kereskedelmi főtárgyaló és pénzügyminiszter, illetve a kínai miniszterelnök-helyettes és arról állapodtak meg, hogy 2 hetente fognak egyeztetni egymással, de addig is eldőlt, hogy az amerikai fél egy kicsit visszavesz a keménységéből. A Donald Trump amerikai elnök által minap bejelentett, a fennmaradó összes kínai importtermékre szeptember elsejétől kivetni tervezett 10%-os vám alól kivesznek bizonyos termékeket és a Kínából behozott (de jelentős amerikai komponenssel összerakott) számítógépekre, videójáték konzolokra, bizonyos játékokra, monitorokra és bizonyos lábbelikre, ruhákra vonatkozó 10%-os vám nem most szeptember elsején, hanem csak december 15-én fog hatályba lépni.A halasztás a vámokkal megcélzott 300 milliárd dollár értékű kínai termék közel felét érinti majd a Reuters számításai szerint. Donald Trump közlése szerint ezt a lépést a karácsonyi időszak miatt hozták, hogy az amerikai fogyasztók ne szenvedjenek a megemelt vámok hatásaitól.A hírre nagyot emelkedett kedden azárfolyama, a Dow index legerősebb részvénye volt több mint 4 százalékos emelkedéssel, ami érthető, hiszen a bejelentés értelmében még nem sújtják szeptemberben vámokkal az iPhone-okat, a táblagépeit és a laptopjait, amelyekből a bevételek és a profit nagy része származik. Ezzel párhuzamosan a ma reggeli ázsiai kereskedésben az Apple beszállítói is emelkedtek, a3,2, a6,4 százalékot emelkedett a japán tőzsdén, a hongkongi12, a2 százalékot erősödött.De van még azért bőven olyan termék, az elektronikai cikkek között is, amelynél megemelkedik szeptember elsejével 10 százalékra a vám, például az Apple és a Fitbit okosórája, az Amazon és a Google otthoni asszisztense, de a fejhallgatók sem kerültek ki az érintett termékek köréből. Ezekből tavaly 17,9 milliárd dollár értékben értékesítettek a Fogyasztói Technológiai Szövetség adatai szerint. A Kínából érkező lapostelevíziókat szintén 10 százalékos vámmal sújtják majd, amelyek eladásai mintegy 4,5 milliárd dollárt tettek ki. Ide tartoznak még az élőállatok, a tejtermékek, a sílécek, a golflabdák, a kontaktlencsék, vagy a lítium-ion-akkumulátorok.Állítólag úgy született döntés arról, hogy mely termékekre halasztják el a vámot, hogy ahol Kína adja az amerikai import több mint 75 százalékát, az most első körben megmenekül. 2018-ban Kína adta az importált mobiltelefonok 82 százalékát az Egyesült Államokban, a laptopok pedig a 94,5 százalékát.Bár sok kiskereskedő elkezdte felhalmozni a készleteit már a szeptemberi időpont előtt, de lesznek, akik kénytelenek lesznek újra feltölteni az ünnepi szezonban, amikor már a vámok hatályba léptek. A Fogyasztói Technológia Szövetség üdvözli a vámok halasztását, de hozzátette, hogy így is a következő hónaptól többet fognak az amerikai fogyasztók fizetni néhány termékért, például az asztali számítógépekért és az otthoni asszisztensekért.Donald Trump augusztus elején jelentette be Twitteren az új vámokat, amire esni kezdtek az amerikai indexek, a történelmi csúcsuktól most 4-5 százaléknyira van a három irányadó index. A kereskedelmi háború újabb fejleményei miatt felerősödtek a recessziós félelmek, a Goldman Sachs elemzője például a napokban hangot adott félelmeinek, miszerint az amerikai-kínai kereskedelmi háború recessziót okozhat és véleménye szerint a 2020-as amerikai elnökválasztás előtt már nem várható megállapodás.