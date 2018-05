Őrült módra veszi Buffett cége az Apple részvényeit

2017 végén 165 millió darab részvénnyel rendelkezett Buffett cége, így az első negyedév vásárlásokkal most már több mint 240 millió darab Apple-részvénye van a vállalatnak. A tegnapi záróárfolyammal számolva összesen 42 milliárd dollárnyi Apple-részvénnyel rendelkezett. Ezzel az intézményi befektetők között az Apple második legnagyobb tulajdonosa, 4,7 százalékos tulajdonrésze van.Warren Buffett az Apple profitabilitását méltatta és hozzátette, hogy szerinte az Apple egy fogyasztói cikkeket gyártó cég, annak ellenére, hogy a Szilícium-völgy oszlopos tagja. A Berkshire Hathaway keresi a befektetési lehetőségeket, miután jelentős, 116 milliárd dollárnyi készpénzen ül. Két éve nem vitt véghez nagy akvizíciót és a befektetőknek szóló éves levelében kiemelte, hogy a biztosítási szektoron kívül szeretne bevásárolni.Az Apple kedden tette közzé első negyedéves számait. A gyorsjelentésből kiderült, hogy még mindig jól fogynak az iPhone-ok annak ellenére, hogy a globális okostelefon-piac növekedése megállt. Az Apple a vártnál magasabb profitról számolt be az év első három hónapjára és újabb 100 milliárd dolláros részvényesi készpénz-visszajuttatási programot jelentett be a menedzsment.