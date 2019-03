Őrült ötlet: az autósok dönthetik el hová tegyék a traffipaxokat a rendőrök

Óberling József - aki az Országos Balesetmegelőzési Bizottság ügyvezető elnöke is - sajtótájékoztatóján közölte: a Speedmarathon elnevezésű, 24 órás sebességmérést egész Európában a Tispol (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata) felhívására hajtják végre. Magyarországon ötödször lesz ilyen akció.Óberling József azt is hozzátette, hogy 26 országban tartanak majd egész napos ellenőrzést, amelynek célja a gyorshajtás veszélyességének tudatosítása, mert évek óta ez a halálos balesetek legfőbb oka; a rendőrség előzetes adatai szerint tavaly 31 százalékuk emiatt következett be. Az akcióval fel akarják hívni a figyelmet arra is, hogy a közlekedésbiztonság mindenki ügye, nem csak a rendőrségé.Az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának vezetője az MTI-nek kiemelte, hogy a rendőrség 365 helyen figyeli a forgalmi sávot a közúti kamerahálózattal, ezek az akció ideje alatt is működni fognak, és mellettük százhatvan mobil sebességmérőt, valamint húsz gépkocsiba szerelt kamerát is használni fognak.A rendőrség a helyszínek kiválasztásához idén is a lakosság segítségét kéri. Valamennyi főkapitányságon külön e-mail címen várják a javaslatokat március 25-én 12 óráig. A fővárosban a speedmarathon@budapest.police.hu címre, vidéken az adott megye nevét, illetve nevének első tagját tartalmazó - például Győr-Moson-Sopronban a speedmarathon@gyor.police.hu - címre lehet írni. Az adatok összesítése után nyilvánosságra hozzák, hogy pontosan hol és mikor mérik a sebességet. A tavalyi akcióban több mint ezer, a lakosság által javasolt helyszínen volt sebességmérés.