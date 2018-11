Orvosi adatokat gyűjt és elemez az Amazon új fejlesztése

A szoftver olvasni tudja a betegek korábbi digitalizált orvosi adatait, elemzi őket és kiválasztja közülük a relevánsakat. A felhasználók feltöltik az adatokat, ahol a szövegfeldolgozó szoftver végigfut rajtuk, elemzi és rendszerezi az adatokat, amiket utána egy táblázatszerű formátumban tárol - írja a The Wall Street Journal. Az Amazon cloud szolgáltatása, az Amazon Web Services több iparágat is ellát hasonló szolgáltatással, segíti például az utazások foglalását, az ügyfélszolgálatokat és a beszerzési lánc menedzselését.Az Amazon nem csinál titkot abból, hogy az egészségügyben erősítene. Januárban bejelentette, hogy a JP Morgannel és Warren Buffett cégével, a Berkshire Hathaway-jel áll össze, egy független, nonprofit intézményt indítanak el közösen abban a reményben, hogy a dolgozóik és családtagjaik számára olcsóbb, jobb orvosi szolgáltatást kínálhassanak. A szolgáltatás nagyban támaszkodik ígéreteik szerint a technológiai innovációkra. Nem sokkal ezt követően az Amazon 1 milliárd dollárért felvásárolta a PillPack nevű online gyógyszertárat, és kórházakkal is igyekszik együttműködéseket kialakítani.Nem az Amazon az egyetlen technológiai nagyvállalat, amely az egészségügyi szektorban erősítenie, és ez érthető is, hiszen egy 3200 milliárd dolláros piacról van szó, a cégek pedig keresik a növekedési lehetőségeket. Nagy potenciál van az orvosi adatok digitalizálásában, a nyomás pedig egyre nagyobb, hogy jobb ellátásban részesüljenek a betegek, alacsonyabb költségek mellett. A The Wall Street Journal értesülései szerint az Apple a Veteránügyi Minisztériummal folytat tárgyalásokat egy olyan szoftverről, amely a veterán katonák orvosi adatait az iPhone-okra küldje. A Google pedig az egészségügyi szektorból igazolt vezetőket.De egyelőre még komoly technikai és szabályozási kihívással szembesülnek a vállalatok. Az Alphabet például szünetelteti a vércukorszintmérő kontaktlencsék fejlesztését, mert nincsenek hatékony konzisztens mérések. Az orvosi adatok elemzésére alkalmazott algoritmusok még nem működnek tökéletesen, a helyesírási hibák és a rövidítések nagyban megnehezítik a fontos adatok kiszűrését. Az Amazon ezeket egy tanuló algoritmussal igyekszik megoldani, ami felismeri az orvosok egyedi jegyzeteit.A tesztek során a szoftver legalább olyan jó, vagy jobban is teljesített, mint a többi már ismert kezdeményezés, ki tudott vonni adatokat a páciensek korábbi betegségeiből, a felírt gyógyszerekből, laboreredményekből és kezelésekből - közölte az Amazon mesterséges intelligenciáért és egészségügyi fejlesztésekért felelős vezetője. A tesztelésben részt vett a Fred Hutchinson rákkutató központ, amely az algoritmust arra használta, hogy kiválassza a megfelelő pácienseket a kísérleti kezelésekhez. A központ 60 embert alkalmazott arra, hogy a mintegy 500 ezer beteg adatait szűrje, az automatizáció viszont ennek a nagy részét megoldja, így a dolgozók foglalkozhatnak mással.Az ilyen szolgáltatásokra pedig nagy a kereslet a kórházak és az orvosok felöl, ahogy igyekeznek digitalizálni az orvosi adatokat. Az egészségügyi adatok tárolása és elemzése egy 7 milliárd dolláros piac a Grand View Research becslései szerint.