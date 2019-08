Összeestek a Boeing eladásai

Az év első 7 hónapjában 38 százalékkal kevesebb repülőgépet szállított ki ügyfeleinek a Boeing, mint egy évvel korábban. 2018 első 7 hónapjában még 417 gépet szállított ki az amerikai gyártó, idén már csak 258-at, eközben a nagy európai rivális, az Airbus 458 gépet adott el, ezzel pedig egyre közelebb van ahhoz a Boeing, hogy elveszítse a világ vezető repülőgépgyártója címet, amelyet az elmúlt 7 év mindegyikében kiérdemelt.Az eladások visszaesésében a legnagyobb szerepe a 2 légikatasztrófában is résztvevő 737 MAX típusnak van, a típus gépei ugyanis egyelőre továbbra sem vehetnek részt a légiforgalomban, és a Boeing nem is szállít ki ilyen típusú repülőket az ügyfeleinek. Tavaly októberben Indiában, idén márciusban pedig Etiópiában zuhant le egy 737 MAX 8-as gép, a légikatasztrófák után világszerte megtiltották a típushoz tartozó gépek repülését.A Boeing júliusban történetének legnagyobb veszteségéről számolt be, ami egyrészt a 737 MAX típus hibáinak kijavítása miatt jelentkező költségekkel, másrészt a kártérítésekkel magyarázható, amit a repülőgépgyártó fizet a légitársaságoknak, amelyek átmenetileg nem tudják használni a már forgalomba helyezett 737 MAX gépeiket.A Boeing árfolyama az idén márciusi csúcs óta közel 26 százalékot esett, azonban idén összességében 3 százalékot emelkedett.

A márciusi Boeing-katasztrófa óta a nagy rivális Airbus árfolyama 12 százalékot emelkedett, most már 49 százalékkal magasabban áll az árfolyam, mint tavaly év végén.