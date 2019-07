Összefog az elektromos és az önvezető autózásban a Volkswagen és a Ford

Egyrészt közösen fejlesztenek majd önvezető technológiákat, itt abban állapodott meg a két autógyártó, hogy a Volkswagen 2,6 milliárd dollárt fektet majd a Ford önvezető autós cégébe, az Argo AI-ba, és 500 millió dollárnyi Argo-részvényt is megvásárol a Fordtól, így a két cég egyenlő részesedést szerez a közös vállalatban,

másrészt abban is megállapodtak, hogy a Ford az európai elektromos modelljeihez a Volkswagen által kifejlesztett elektromos platformot, az MEB-t használja majd, amiért licenszdíjat fizet majd a Volkswagennek. A Ford a következő 6 évben 600 ezer elektromos járművet gyártana Európában, ehhez alkatrészeket a Volkswagentől szerezne be.

Az nem meglepő az autóiparban, hogy a költségek csökkentéséért a különböző autógyártók együtt fejlesszenek alkatrészeket, platformokat vagy akár komplett autókat, és igaz ez a jövő technológiáira is, ebben kötött most komoly együttműködést a Ford és a Volkswagen.Két fontos területen működik majd együtt a két nagyvállalat:Ezen túlmenően további együttműködési lehetőségeket is vizsgálnak a felek. A Volkswagen és a Ford egyébként a haszongépjárműveknél már együttműködik, annak, mint az új megállapodásnak is az volt a célja, hogy javuljon a mérethatékonyság és csökkenjenek a költségek az autóiparban szinte példa nélküli átalakulási folyamatban, amit az elektromos és önvezető autózás jelent, és amit nehezít a szabályozói környezet szigorodása.A hírnek mindkét vállalat részvényesei örültek, a Volkswagen árfolyama 1,5 százalékkal került feljebb, a Ford árfolyama a piacnyitás előtti kereskedésben szintén közel 1,5 százalékot emelkedett.