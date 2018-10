Összefogtak a részvényesek, eltávolítanák Mark Zuckerberget a Facebook elnöki székéből

A javaslat, hogy egy független elnök gyakoroljon felügyeletet a cég felett.

Az elnökváltás ötlete eredetileg az egyik kisebb tulajdonostól, a Trillium Asset Managementtől jött, csatlakozott hozzá a nyugdíjpénzeket kezelő három alap Illinois, Rhode Island és Pennsylvania államban, valamint New York állam számvevője is.A négy alap közül három már tavaly is támogatta a javaslatot, hogy távolítsák el Mark Zuckerberget az elnöki székből, ami a jövő májusi éves rendes közgyűlésen történhetne meg legkorábban.2017-ben a kisrészvényesek nagy része melléjük állt, most azt tervezik, hogy nagyobb tulajdonosokat is a javaslat mellé állítanak. Tavaly a legnagyobb részvényesek közül a Vanguard Total Stock Market index Fund és a Fidelity Contrafund is ellene szavazott. 2017-ben a Facebook azzal indokolta a javaslat elkaszálását, hogy egy független elnök bizonytalanságot, zavarodottságot és hatékonytalan menedzsmentet eredményezne.Még ha összefognak is a legnagyobb tulajdonosok, Mark Zuckerberg támogatása nélkül nem sokra mennek, mivel az alapító részvényei tízszeres szavazati jogot érnek. Így jelenleg, az áprilisi állapot szerint Zuckerberg kezében van a szavazati jogok 60 százaléka.A Facebook elmúlt hónapjait sorozatos botrányok nehezítették amellett, hogy a bevételek lassulásával kell szembenéznie. A Cambridge Analytica-botrány után nemrég egy 30 millió felhasználót érintő adatlopásra derült fény. A közösségi oldal reputációját ezek az esetek jelentősen rombolták, és alapvető kérdéseket vetettek fel a cég üzleti modelljével kapcsolatban, például hogy mennyire osztják meg hirdetőikkel a felhasználói adatokat. Az álhírek terjedése és a választások potenciális befolyásolása miatt szintén a figyelem középpontjába került a cég.

Forrás: AFP / Saul Loeb