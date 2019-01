Összeköti a jövőjét a világ két nagy autógyártója

Az eddigieknél mélyebb együttműködést tervez a Volkswagen és a Ford, erről már a jövő héten bejelentést tehet a két autógyártó. Arról már korábban is szó volt, hogy a két vállalat együttműködik a haszongépjárművek fejlesztésében és gyártásában, most azonban már ennél jóval komolyabb együttműködésről van szó.Korábban felmerült, hogy elsősorban amerikai, de akár más országokban lévő gyártókapacitásokat is megoszt egymással a Volkswagen és a Ford, de akár a marketing és disztibúció területén is összefonódhat a két vállalat, lapértesülések szerint pedig közös fejlesztések is várhatók, például az elektromos és önvezető autóknál. A cégek korábban kizárták, hogy az együttműködés összeolvadást vagy tulajdonszerzést jelentene.Az autógyártók közötti együttműködéseket részben a kereskedelmi háború miatt megemelkedett importvámok és egyéb korlátozások indokolják, de azért is elkerülhetetlenek, mert az elektromos és önvezető autók fejlesztési költsége magas.