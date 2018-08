Összeomlás, pánik, remény és feltámadás - Néhány nap és történelmet ír az amerikai bika piac

A második világháború utáni időszak tizenkettedik bika piacát éljük jelenleg. Az elmúlt években a jegybankok szuperlaza monetáris politikája és a QE nagyban támogatta a részvénypiacok emelkedését. Mindeközben a globális gazdasági növekedésnek köszönhetően a vállalati eredmények új csúcsokra emelkedtek, főleg a kínai piac jelentett nagy növekedési potenciált. Összeszedtük, hogy mi jellemezte a többi hosszú bika piacot az elmúlt 70 évben.

A leghosszabb bika piacok

A dotkomlufi, ami az eddigi leghosszabb, 3452 napig tartó bika piacot eredményezte, 2000. márciusában durrant ki.

Az 1949. júniusában induló bika piac több mint hét évig tartott. Ez volt a baby boom kezdete és a világháborúból éppen felépülő Európa kiváló exportlehetőséget kínált az amerikai termékeknek, támogatva az amerikai vállalatok fellendülését.1974. októberében kezdődött egy több mint hat évig tartó szárnyalás az amerikai tőzsdén, ami az évtized eleji olajválság és a stagfláció elmúltával köszöntött be. 1980-ban a következő energiaválság és a kétszámjegyű infláció visszatérése vetett véget neki.A Ronald Reagan elnöksége alá eső időszakban a Fed akkori elnöke, Paul Volcker sikeresen felvette a harcot az inflációval és egyszámjegyű szintre szorította vissza azt 1982-re. Ez a bika piac 1987-ig tartott és a "Fekete Hétfő" vetett véget neki, amikor egy nap leforgása alatt több mint 20 százalékot esett az S&P 500 index. Ez minden idők legnagyobb napon belüli, százalékban mért zuhanása az amerikai tőzsdén. Az öt éves bika piacot ellenséges felvásárlások és fúziók jellemezték, a tőkeáttételes kivásárlások aranykora volt.A '90-es évek elejétől az új technológia, az internet megjelenése tartotta lázban a befektetőket. Sorra jelentek meg a kis startupok (némelyikük még ma is megvan és Google vagy Amazon néven ismerjük), a befektetők pedig imádták őket, válogatás nélkül vették a részvényeket, még azon cégekét is, ahol bevételek sem voltak.A dotkom-lufiból és a szeptember 11-i terrortámadásból kigyógyuló piacok emelkedését a rekord alacsony kamatok segítették. Az "olcsó pénz" nagy része az ingatlanpiacba vándorolt. A 2008-as "subprime-válság" jelentett a végét, amikor is az ingatlanbuborék kidurranása miatt a korábban könnyelműen megadott rossz hitelekkel elárasztott amerikai bankok bajba kerültek.

Megint a főszerepben a techpapírok

Az elmúlt évek részvénypiaci emelkedéséből nagyban kivették a részüket a mostanra hatalmasra nőtt technológiai vállalatok, különösen az úgynevezett FAANG-részvények (Facebook, Apple, Amazon.com, Netflix, Google). Az Apple a napokban lett a világ első olyan cége, amelynek piaci kapitalizációja átlépte az 1000 milliárd dollárt és az S&P 500 öt legnagyobb vállalata a technológia szektorból kerül ki.Mindig vannak aggódó hangok, hogy ez egy újabb dotkom-lufi, de az igazság az, hogy az árfolyamok emelkedése alaposan alá van támasztva a fundamentumokkal. A nagy technológiai vállalatok a világ legnagyobb profitgyárai és készpénzgyárai.Azesetén a befektetők bíznak a streaming médiatartalom erősítésében és a kiskereskedelmi terjeszkedésben. Az-nél az iPhone adta a sztorit, az okostelefonok értékesítéseinek köszönhetően stabilan növekszik a cég bevétele és profitja. Azaz online hirdetési piac legnagyobb szereplője és közben a háttérben sokféle jövőbe mutató fejlesztést folytat, például a mesterséges intelligencia és a tanuló algoritmusok terén, amelyek bár egyelőre csak a pénzt viszik, de ha valamelyik bejön, abból akár egy forradalmi újítás is lehet.az adatvédelemmel kapcsolatos aggodalmak vetették vissza a részvények szárnyalását a közelmúltban, hogy mibe fog kerülni a cégnek a szigorúbb szabályozás és hogy az adathasználati botrányok miatt mekkora hirdetési bevételtől eshet el. De még mindig a legnagyobb vállalatok közé tartozik. Apedig egy stabil, érett cég, szintén jelentős készpénztermelő-képességgel, amelyik ráadásul sikeresen nyitott a cloud irányába.A jelenlegi bika piac 10 legjobban teljesítő S&P 500-részvényei között találjuk az Amazon és a Netflix papírjai mellett az Nvidia chipgyártót is.

Drágák már a részvények?

Az árfolyamok emelkedése a vállalati profitok emelkedésével és a várakozások javulásával járt együtt, ezért előretekintő P/E ráta alapján bár az átlagosnál valamivel magasabb az amerikai részvénypiac árazása, még mindig messze van a 2000-es évek elején látott csúcsoktól.

P/BV alapon viszont más a helyzet, hisztorikus viszonylatban már drágának számít az S&P 500 index.

Meddig tart még az emelkedés?

Még tart az emelkedés, de egyre többen adnak hangot aggodalmuknak a részvénypiacokkal kapcsolatban. Tény, hogy sok a kockázat. A jegybankok világszerte szigorítanak, ami ha túl gyorsan történik, akkor az veszélyesen visszavetheti a növekedést. Ha a kereskedelmi háború még komolyabbra fordul, az nem kedvez a vállalati profitoknak. A feltörekvő piacokon lassul a növekedés, és a török helyzet sem kedvez a hangulatnak a világban.