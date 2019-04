Őszinte prezi a Fordtól: a benzinzabálókon keresik a nagy pénzt, minden mást kidobnak

Ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy az autógyártók egymásra licitálva próbálják megmutatni, mennyire zöldek, mennyire komolyan veszik az elektromos autózást, hogy az autóik már-már oxigént pöfögnek ki, hogy néhány év múlva legrosszabb esetben is csak hibrid modelljeik lesznek, az optimistábbak pedig azzal számolnak, hogy hamarosan 10-20-30 teljesen elektromos modelljük lesz, az eladásaik nagy részét pedig ezek az autók adják. Ennek megfelelően a céges prezentációk is tele vannak nagy ígéretekkel, olyan jövőbeni termékpalettákkal, amiben a nagy benzines vagy dízeles modellek már csak a kényszerű múltat jelképezik. A Ford a legutóbbi prezentációjában egy másik utat választott, bemutatta, mi a kőkemény valóság.Ezen az ábrán az látható, hogy milyen fontosabb modelleket dobnak piacra tavaly/idén. Persze tudjuk, hogy nagy hibridoffenzívát indított a Ford, az év elején jelentették be, hogy jövőbeli modelljeinek mindegyikéhez kínál majd valamilyen elektromos hajtásláncot az amerikai autógyártó, erről beszéltek az amsterdami eseményen is , de legyünk őszinték, azok a modellek, amik a következő ábrán szerepelnek, a méretük miatt még hibrid formában is sokat fogyasztanak. Az egyik legkisebb autó a slide-on mondjuk a hamarosan nálunk is kapható Kuga, de Európában forgalmazott modell az Edge, az Explorer és a mifelénk értelmezhetetlen méretű Ranger is, Észak-Amerikában pedig a gigantikus Super Duty-val támadnak, abban az alap motor egy 6,2 literes V8-as benzines, de rendelhető 7,3 literes V8-assal is.

Forrás: Ford

A második ábra még őszintébb, az látható rajta, hogy hogyan alakítják át a michigani üzem gyártását. Eddig évente 200 ezer C-MAX-ot és Focust gyártottak az üzemben, na most ezeket kidobják és átállnak a Rangerre és hamarosan az új Broncót is ebben az üzemben gyártják majd, a két modellből többet gyárthatnak majd évente, mint a kis egyterűből és kompaktból korábban, az átállás pedig operatív szinten több mint 1 milliárd dollárt hoz majd a Fordnak. Pénz beszél.

Forrás: Ford

Egyébként az egész prezentációban kétszer szerepel az elektromos kifejezés, egyszer egy teljesen általános felsorolás részeként, a másik helyen pedig akkor, amikor az elektromos Transporterről írnak.A Ford számítása egyébként bejött, az első negyedévben a bevétel és a profit is az elemzői várakozások felett alakult, a bevétel a várt 40 milliárd dollárnál magasabb, 40,3 milliárd dollár volt, az egy részvényre jutó eredmény pedig a várt 26 helyett 44 dollárcent volt. A profitabilitás megugrása egyrészt a költségcsökkentési programnak köszönhető, de nagy szerepe volt benne a termékmix átalakulásának is, a Ford elsősorban az F-széria autóin keres pénzt, nagyon jól mennek a kisteherautók és az SUV-k is.A Ford sikere nagyrészt annak a stratégiai váltásnak köszönhető, hogy egymás után szüntetik meg a veszteséges, kisebb modellek gyártását, és állnak át kisteherautókra SUV-kra. A profit szinte teljes egészében Észak-Amerikából jön, miközben a többi régióban pluszmínusz nullát tud a Ford.

Forrás: Ford

A befektetők is örültek a jó híreknek, a Ford részvényárfolyama közel 10 százalékot emelkedett a piaczárást követő kereskedésben.