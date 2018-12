Öt cég, amelyről azt hittük, hogy megállíthatatlan, de kiderült, hogy mégis

Facebook

Amazon

Apple

Netflix

Alphabet

Hatalmasra híztak mára a technológiai vállalatok, ahogy az új technológiák, mint az okostelefonok, a közösségi média, a cloud, vagy a mesterséges intelligencia megkezdték globális térhódításukat. De nem úgy, mint az internetlufi idején, amikor minden cégnek bizalmat szavaztak a befektetők, akinek bármi köze volt a technológiához. Most nagy profitot termelő, hatalmas készpénzállományon ülő és a világ nagy részét a felhasználói táborába hajtó vállalatokról beszélünk.A világ négy legnagyobb tőzsdei vállalata (piaci kapitalizáció alapján) technológiai cég és az őszi korrekció előtt nyáron a Nasdaq index már 50 százalékkal járt a technológiai lufi csúcsán látott maximuma felett. A technológiai részvények az S&P 500 index negyedét adják, a Facebook, az Apple, az Amazon, a Microsoft és az Alphabet összesített súlya nagyobb mint az egészségügyi szektor, vagy a pénzügyi szektor súlya. Az Apple sokáig tartotta első helyét és történelmet írt, amikor a világ első 1000 milliárd dolláros cége lett idén. Mostanra a Microsoft lekörözte, de még mindig ott van a második helyen. Alig lemaradva követi az Amazon, az Alphabet a negyedik és az idei mélyrepülése ellenére a Facebook is felfér a hatodik helyre.A FAANG-részvények nagy szerepet játszottak abban, hogy az amerikai indexek új csúcsra mentek idén, viszont az ősszel indult részvénypiaci korrekcióban is élen jártak, ami az eséseket illeti, a Facebook és a Netflix például az értéke harmadát elvesztette a csúcshoz képest. A Kína és Amerika közötti kereskedelmi háború bizonytalanságot hordoz, a jegybankok világszerte kamatokat emelnek, véget vetve az olcsó pénz korszakának, a kötvényhozamok pedig emelkednek, ami szintén nem kedvez a részvénypiacoknak. És az egyedi vállalati sztorik sem egyértelműen pozitívak. Az adatbotrányok és a szigorodó szabályozás az egész szektort kedvezőtlenül érinti.A Facebook történetének legsúlyosabb botrányát szenvedte el tavasszal. Márciusban robbant a hír, hogy a Cambridge Analytica nevű brit politikai elemzőcég 50 millió Facebook-felhasználó profiljához fért hozzá kétes módon. Még 2013-ban egy brit akadémikus fejlesztett egy alkalmazást, amin keresztül 270 ezren töltöttek ki egy felmérését. De az alkalmazás nem csak a saját felhasználói adatait kapta meg, hanem hozzáfért az ismerőseik profiljához is, így 50 millió Facebook-felhasználó adata szivárgott ki. Ami végül a Cambridge Analyticához került. Akikről pedig azt feltételezik, hogy akár befolyásolhatták az amerikai elnökválasztást is a hozzájuk került adatoknak köszönhetően, a választók manipulálásával. Mark Zuckerbergnek egy kongresszusi meghallgatás során kellett bizonygatnia, hogy megfelelően kezelik az adatokat. A hírre nagyot esett a Facebook árfolyama, de amikor a negyedéves számok azt mutatták, hogy sem a felhasználószámban, sem a hirdetési bevételekben nem látszik ennek a hatása, akkor megtorpant a lejtmenet. A napokban újabb botrány robbant ki, miszerint a Facebook jóval több személyes adatot osztott meg felhasználóiról partnereivel a Facebook, mint amit bevallott, a Netflix és a Spotify pedig betekintést nyerhetett a Facebook-felhasználók magánüzeneteibe is.Az online kiskereskedelem úttörőjéből mára inkább egy cloud-piaci és streaming médiaszolgáltató óriás lett, durva k+f tevékenységgel. A céggel kapcsolatban régóta téma, hogy nagyon alacsony a profitabilitás, gyakorlatilag több mint 20 éves története alatt nem sikerült érdemleges nyereséget felmutatni. A kiskereskedelmi üzletág hagyományosan alacsony profit marzsát az Amazon sem tudta feltornászni, inkább a felhő alapú szolgáltatások hozzák azt a kis profitot is, amit fel tud mutatni a vállalat. A médiatartalom pedig drága és erős a verseny, így ez sem tud hozzájárulni egyelőre jelentős mértékben a profithoz. De a befektetők még mindig hisznek Jeff Bezosban, így még mindig a harmadik legnagyobb amerikai cég.Az Apple még mindig főként az iPhone-ból él, a rossz hír, hogy a növekedési potenciál már korlátozott a telefonpiacon és egyre több jel utal arra (főleg a beszállítóktól), hogy az iPhone iránti kereslet gyengélkedik. Évek óta mindenki azt találgatja, hogy mi lesz majd a következő húzótermék az iPhone után. Volt szó okosórákról, televízióról, autóról, de még mindig a telefon a legfontosabb profit driver a cégnél és egyelőre nem is látszik a következő "nagy durranás". Viszont a készpénztermelés erős és lassan osztalékpapírrá válik a vállalat.Történelmi pillanat volt, amikor a Netflix lenyomta a Walt Disney-t a piaci kapitalizáció alapján és így a világ első számú szórakoztatóipari vállalatává vált. Az előfizetők száma folyamatosan kétszámjegyű ütemben emelkedik és a saját tartalom gyártásában is erősek, évente 90 filmet akarnak bemutatni, többet, mint a legnagyobb hollywoodi stúdiók. A növekedést a külföldi terjeszkedés húzza, a hazai piac pedig stabilan hozza a profitot. A Netflix egy olyan növekedési sztori, ahol már kézzel fogható nyereség van.Az online hirdetések piacára az adatbotrányoknak rövid távon nem volt hatása, ami nem is csoda, hiszen még ezzel együtt is túlságosan vonzó az online hirdetési piac a hirdetők számára az alternatívákhoz képest. Ennek örülhet a Google is, a Facebookkal együtt ugyanis az online hirdetési piac domináns szereplői. A Google hirdetési bevételei stabilan növekednek, emellett pedig sokat költ a jövőbeli növekedésre az Alphabet. Ezek a sokszor titkos projektek negyedéves szinten közel milliárdos veszteséget generálnak a vállalatnak, viszont számos olyan innováció kerülhet ki innen a jövőben, ami egyszer csak elkezdi ontani a profitot a vállalathoz.