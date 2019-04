Öt év alatt duplázná bevételét az AutoWallis

Az AutoWallis a 2018-as évet a tőzsdére lépésre történő felkészülés évének tekinti, melynek árbevétel-arányos nyeresége az iparági átlagnak megfelelt.

Kicsit nőtt a bevétel

Így teljesítettek az üzletágak

Erős 2017 után csökkenő eredmény

Az osztalék

A menedzsment terve, hogy az osztalék mértéke a későbbiekben igazodjon a csoport növekedésének finanszírozási igényeihez, figyelembe véve az éppen aktuális kamat- és hozamkörnyezetet is

Székely Gábor, a társaság befektetési igazgatója a beszámoló alapján kiemelte, hogy a 2018-as számok bázisnak tekinthetők, hiszen az AutoWallis új részvényeit idén februárban vezették be a tőzsdére, így a 2019-es az első teljes tőzsdei év a vállalat esetében. A befektetési igazgató hozzátette, hogy a tavalyi számok elemzése során figyelembe kell venni a 2017-es év egyszeri eredményjavító tételeit.A tavalyi évben a csoport(kiszűrve a csoporttagok egymás közötti forgalmát) 65,5 milliárd forint volt, mely64,4 milliárd forintot. Székely Gábor kiemelte, hogy az AutoWallis, és az ennek eléréshez szükséges stratégiát májusban mutatja be.Az AutoWallis csoport tevékenysége három részre bontható, melyek közül(a közép-, és délkelet-európai országokba irányuló különböző márkájú új gépjármű-, és alkatrész nagykereskedelmi tevékenység) értékesítési darabszámai 2018-ban tovább nőttek (+3%), meghaladva ezzel az 1700 darab eladott gépjárművet. A vállalat tavaly júniusban állapodott meg a Ssangyong dél-koreai autómárka forgalmazásáról a cseh- és szlovák piacokon, így ennek árbevétel-növelő hatása 2019-ben jelentkezhet érdemben.(az Isuzu és a Ssangyong gépjárművek, a BMW személyautók és motorkerékpárok, a MINI, a Maserati személyautók és alkatrészek, valamint használt BMW, MINI személygépjárművek és motorkerékpárok értékesítése) esetében az értékesített járművek száma szintén jelentős növekedést mutatott. Az új autók és motorkerékpárok értékesítése 34 százalékos, míg a használt autó értékesítés 17 százalékos növekedést mutatott fel az előző évhez képest.Az AutoWallis harmadik szegmensében, az(szerviz szolgáltatói tevékenység, továbbá a rövid- és hosszú távú gépjármű kölcsönzési tevékenység) szintén jelentős organikus növekedés volt 2018-ban: a szervizórák száma 15 százalékkal, a rövid és hosszú távú gépjárműkölcsönzéshez kapcsolódó átlagos flottaméret 7 százalékkal, míg a rövid távú gépjárműbérleti események száma 3 százalékkal emelkedett 2017- hez képest.Az árbevételen belül 47 százalék a belföldi disztribúciós tevékenységből (2017: 40%), 43 százalék pedig a nemzetközi értékesítési üzletágból (2017: 51%), és 10 százalék a szolgáltatói üzletágból (2017: 9%) származott.Az AutoWallis Csoport tavaly 2,1 milliárd forintos EBITDA-t ért el, az előző évi 2,5 milliárd forint után (-16%). Az AutoWallis 2018-ban 1,1 milliárd forintos adózás előtti és 830 millió forintos átfogó eredményt ért el, amit 195 millió forintnyi egyszeri árfolyamveszteség terhelt, szemben az előző évi 492 millió forintos egyszeri árfolyamnyereséggel.Az AutoWallis igazgatósága szerint az eredményváltozás elsődleges oka a kiemelkedően sikeres 2017-es év után a nemzetközi disztribúciós szegmens eredményességének átmeneti csökkenése volt. A visszaesést elsősorban a dízelhajtású járműveknél a gyártók esetében szükségessé vált új káros anyag kibocsátás mérések (WLTP) elhúzódó végrehajtása okozta, amit a kedvezőtlen forint árfolyamalakulás és a jelentős bérköltségnövekedés is terhelt. A személyi jellegű ráfordítások közel 30 százalékkal növekedtek, egyrészt mert a nemzetközi értékesítési szegmens 2018-ban töltődött fel a teljes létszámszintre, másrészt jelentős növekedést okozott a hazánkban is tapasztalható általános béremelkedési hullám, mely az összes tagvállalatot érintette. A belföldi disztribúciós részleg stabilan, míg a szolgáltatói szegmens kiemelkedően jól teljesített, köszönhetően többek között a folyamatosan növekvő hazai turizmusnak, valamint a budapesti reptér növekvő forgalmának.Az AutoWallis leányvállalatai összesen 810 millió forint osztalékot fizethetnek anyavállalatuknak, melyből az AutoWallis igazgatósága 575 millió forint kifizetését javasolja az osztalékelsőbbségi részvényesek számára. Az osztalékelsőbbségi részvények közvetett jogosultja, Veres Tibor jelezte, hogyezzel is támogatva a növekedési stratégia megvalósításának finanszírozását. Ezzel mind az osztalékelsőbbségi részvények osztalékra való jogosultsága, mind a szavazatelsőbbségi részvények elsőbbségre jogosultsága véglegesen kiürülhet, így- áll a cég közleményében.