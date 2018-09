Öt film, amire idén még sok magyar vesz jegyet

Nagyot ment az idei nyár

Idén nyáron összesen 8,3%-kkal emelkedett a nézők száma a 2017-es év azonos időszakához képest, ami kifejezetten nagy növekedésnek számít

Az ősz a magyar sikerekről szólhat

5 film, amire sokan várnak

Egyre többet járnak moziba a magyarok:a forgalmazók jelentése szerint. A mozik jegyárbevételei is nőttek: a bruttó összeg 2017-ben 20,9 milliárd forint volt, míg 2016-ban 19,8 milliárd forintot tett ki. Tavaly is júliusban és decemberben volt a legnagyobb forgalom a mozipénztáraknál, ami megfelel a korábbi évek tendenciájának. Lassan ismét közeledik a karácsonyi csúcsszezon, de az ősz is tartogat sikerfilmeket.Kiemelkedően sikeres volt az idei nyár Magyarországon, több film külön-külön is nézők százezreit vonzotta a hazai mozikba. Nem volt hiány látványfilmekből, amelyek közül többet IMAX-változatban is vetítettek, illetve szinte minden héten debütált egy-egy magas költségvetésű, sikergyanús produkció.- mondta el a Portfolio-nakmozihálózat marketing- és pr-igazgatója.A családi animációs filmek közül avolt a legnézettebb, a látványfilmek közül pedig aérte el a legnagyobb nézettséget. A nyár másik slágerfilmje alett, ami néhány helyen továbbra is műsoron van, és jelenleg 550 ezer nézőnél tart. Ez a siker annak köszönhető, hogy nemcsak a klasszikus moziba járó közönséget tudta megszólítani, hanem az idősebbeket is. Az első rész is majdnem egy éven át maradt műsoron Magyarországon, és ezalatt több mint 750 ezer nézőt vonzott.Az őszi szezon is sikeresen indult hazánkban, és még jó néhány népszerűnek ígérkező filmet tartogat. Azcímű horror például egy hétvége alatt 80 ezer nézőt vonzott a magyar mozikba. Korábban írtunk arról, hogy a horrorfilmek reneszánszukat élik: míg néhány évvel ezelőtt általában körülbelül 10 ezren vettek ezekre jegyet, mostanában akár (több) 100 ezres nézettséget is produkálnak - mondta el akkor lapunknak a Cinema City marketing és pr-igazgatója.Szintén jó visszajelzéseket kapott az őszi időszak első magyar filmje, acímű tinifilm, amely szeptember 13-án indult a mozikban. Az év hátralevő része is bőven tartogat ígéretes hazai alkotásokat: már látható Nemes Jeles László új filmje, a, illetve novemberben jön azcímű thriller. Végül december 6-án várható Goda Krisztina új filmje, a, amely a hazánkban is nagy sikert aratottcímű olasz film remake-je.A tavalyi évben a 20 legnézettebb film listájára 3 magyar film is felkerült, meglátjuk, hogy 2018-ban az év végi gazdag felhozatalból felkerül-e valamelyik alkotás a nézettségi lista élére. A hazai produkciókon kívül, akciófilmekben, képregény-adaptációkban és családi filmekben is erős lesz az előttünk álló időszak. Mutatjuk, hogy melyik filmekre lesz érdemes figyelni a következő hónapokban.Az Oscar-díjasrendezőjének új alkotása szeptember 27-től látható a mozikban. Már most nagy visszhangja van, hiszen világpremierje kirobbanó siker volt a velencei filmfesztivál versenyprogramjában, illetve nemrég kiderült, hogy Magyarország Oscar-díjra nevezi a legjobb idegen nyelvű film kategóriában.Az anti-szuperhős filmnek címkézett, kissé horrorisztikus amerikai sci-fi október 4-én indul Magyarországon. A Marvel-univerzum egyik legizgalmasabb figurája, Pókember legnagyobb ellensége, Venom kap egy teljes filmet, Tom Hardy főszereplésével.November 1-én indul a mozikban acímű film író-rendezőjének (Ujj Mészáros Károly) és főszereplőjének (Balsai Móni) új, közös alkotása, amely az előzetes alapján egy különleges látványvilágú és hangulatú thriller lesz.Szintén november 1-én debütál Magyarországon a sokak által várt Queen-film, amelynek középpontjában a banda zenéje és Freddie Mercury története áll. A hazánkban is népszerű zenekar 1970-ben induló történetére valószínűleg sok magyar néző lesz kíváncsi.December 20-án mutatják be a magyar mozikban az év végi szuperhős-mozit, amelynek egyik különlegessége, hogy a víz alatti világban játszódik. A főszerepet a többek között aismert Jason Momoa játssza. A rendező, James Wan nevéhez fűződik például ahorrorsorozat, aés a