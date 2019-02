Öt részvény, amit nem szabad kihagyni a Morgan Stanley szerint

De a Morgan Stanley szerint azért vannak jó lehetőségek, felülsúlyozásra javasolják például az Apple, a Genpact, a Mastercard, a Microsoft és a Paypal papírjait.

Nagyot mentek idén eddig a technológiai részvények, de annak fényében, hogy a negyedik negyedévben látott részvénypiaci korrekcióban is kivették részüket, ez kevésbé meglepő. Most lendületben vannak még a tőzsdék, de ha ennek vége, akkor isméta Morgan Stanley stratégái szerint.Az úgynevezett magas bétájú részvények, mint a technológiai papírok is (amelyek hajlamosak a magasabb volatilitásra, mint a teljes piac) sokkal sérülékenyebbek lesznek, amikor elkezd idén kifulladni a részvénypiaci rali. Ez azzal is magyarázható, hogy a gazdasági ciklus végén a növekedésorientált vállalatok hajlamosabbak visszavágni a beruházásaikat és túlságosan konzervatívak lesznek a költekezést illetően. Ezt már most láthatjuk a technológia szektorban és a tőkeberuházások még tovább csökkenhetnek a Morgan Stanley szerint.Miközben a tőkeberuházásokat csökkennek, a lakossági fogyasztás is lassul, mindezek eredményeként pedig a technológiai vállaltok bevételnövekedési rátái esnek. A feszített munkaerőpiac miatt közben a munkaerőköltségek emelkednek, ennek következményeként pedig nyomás alá kerülnek a profit marzsok.Az elmúlt öt évben az S&P 500 szektorok közül a technológia járult hozzá a legnagyobb mértékben a profitnövekedéshez, de ez most megváltozott, már csak "középszerű" a szektor, ami a profitnövekedést illeti. Idén a technológiai cégek összesített profitja 1,8 százalékkal csökkenhet jelen állás szerint és könnyen elképzelhető, hogy az első negyedéves gyorsjelentések után még tovább romlanak az elemzői várakozások.Ehhez képest a szektor relatív árazása a többi iparághoz képest rekordmagasságban van, a szoftvercégek részvényei például 40 százalékkal drágábbak átlagban, mint az S&P 500 index. "veszélyesen magas" az iparág értékeltsége, nem maradhat sokáig ezen a szinten a Morgan Stanley szerint.További kockázatot jelent, hogy a Kongresszus néhány tagja szabályozná a saját részvény vásárlásokat és növelné a tőkenyereség adóját. 2011 és 2018 között a saját részvény vásárolások negyedét a technológiai vállalatok adták, így a szabályozási változások nem kerülik el a szektort sem. Közben adatbiztonsági szigorítások várhatók, amelyek megnyirbálhatják a bevételi forrásokat. Az amerikai-kínai kereskedelmi háború is érzékenyen érinti a technológiai vállalatokat, hiszen nem csak nagy piacot jelent a techcégek számára Kína, de a beszállítói láncban is nagy szerepet töltenek be a kínai cégek.