OTP: egyszeri hatás volt a szokatlanul meleg tavasz a PannErgynek

az időjárási hatások miatt az árbevétel körülbelül 250 millió forinttal csökkenhet, ami a második negyedéves profitot mintegy 38 millió forinttal mérsékelheti.

Mint arról beszámoltunk , elmaradt a PannErgy hőrtékesítése a második negyedévben az egy évvel korábbiaktól, miután jóval magasabb átlaghőmérsékleteket mértek Magyarországon mint 2017 hasonló időszakában. A második negyedévben azonban az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva jelentősen magasabb átlaghőmérsékletek voltak már április elején, így a hőszolgáltatók a fűtést leállították.Az OPT első, PannErgyre vonatkozó elemzésében azt állította, hogy a fűtési szezon alatti extrém időjárási körülmények kedvezőtlenül befolyásolhatja a társaság profitcélját - emlékeztet az elemzés. Amennyiben a tél túl rövid vagy túl hideg a költségek magasabbak, miután a kutak termelése csökken. Ez a kockázat realizálódott is a második negyedben, a vártnál alacsonyabb árbevételi és profitmarginokat eredményezve. A prognózis szerintAz elemzés szerint azonban az időjárási körülmények egyszeri hatásáról van szó, és az üzleti tevékenység jelenlegi alapjai nem változtak, ezért az 1032 forintos célárat sem módosították. (Azzal együtt, hogy az elemzés hivatkozik a globális felmelegedésre is, ami azonban regionálisan egyelőre nem fordítható le feltétlenül egyértelmű időjárási trendekre.)Ugyanezen okból kifolyólag, amennyiben az időjárási körülmények a PannErgy szempontjából kedvezően térnének el az átlagtól, és pozitívan befolyásolnák a társaság nyereségességét, akkor sem módosítanák a részvényre vonatkozó célárat - írták. Az időjárási hatások ugyanis időszakosak és rövid távon nem változtatnak a fundamentumokon. Ez egyébként az első negyedév esetében éppen így történt, amikor is az időjárás kedvező alakulását szintén egyszeri hatásként értékelte az OTP, és szintén nem módosított a céláron.

Az OTP elemzése pozitívumként kiemeli a PannErgy termelési jelentéséből, hogy a Győri Koncessziós Projekt a terv szerint halad előre. Ezek szerint a második negyedévben a földtani kutatás kiértékelése alapján kijelölt helyen április 17-én megkezdődött a kutatófúrás lemélyítése. A három, különböző átmérőjű szelvényből álló fúrásban a második szelvény elkészült. A harmadik szelvény lemélyítése megkezdődött. Szintén kedvező az elemzés szerint, hogy a jelentés semmilyen nem várt problémáról, a kutak további karbantartási igényeiről vagy nem várt leállásról nem számol be.