Paks 2 helyett Paks 1? - Meglepő ötlettel állt elő a volt MVM-vezér

Paks 2 helyett Paks 1? - Meglepő javaslat jött az egykori MVM-vezértől

Nem jön ki a matek

Paks 2 önmagában nem megoldás

Nem gondolom, hogy azokat, akik elvi alapon ellenzik az atomenergiát, őket egy ilyen típusú vitával meg lehetne győzni - kezdte hozzászólását Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes. A mindenkori államnak két szempontot kell kiemelten kezelnie: az ellátásbiztonságot, illetve az árak tekintetében is a lehető legoptimálisabb megoldásokat kell megtalálnia. A miniszterhelyettes szerint ugyan elképzelhető, hogy a megújuló alapon termelt áram költsége meredeken csökken majd a következő években, de ez nem vehető biztosra. A magyar kormány által megkötött szerződés fix árakat tartalmaz, vagyis minden ezt követő költségnövekedés a fővállalkozót terheli, nem a magyar államot - mondta. Csepreghy Nándor szerint a Paks 2 projekt jelenlegi társadalmi támogatottsága 54-56 százalék; a politikus szerint a beruházás révén nem kizárható, hogy Magyarország villamos energia importőrből exportőrré válhat a jövőben.Mi lesz 2026-ban, amikor Paks 2 termelésbe lép, Paks 1 még javában termel, és más termelő kapacitások is a rendszerben lesznek? - tette fel a kérdést Felsmann Balázs, a REKK kutató főmunkatársa. A szakember szerint nem jönnek ki azok a számítások, amelyek 92 százalékos kapacitás kihasználtsággal kalkulálnak Paks 2 esetében, hiszen az egyéb áramtermelő kapacitások mellett ez a kihasználtság nem tűnik reálisnak, ráadásul várhatóan jelentős exportlehetőségek sem állnak majd rendelkezésre a Paks 2-ben megtermelt áram értékesítésére. Miért így, miért ebben a struktúrában építünk atomerőművet? - folytatta a kérdések sorát Felsmann. Európában vannak jó példák is arra, hogyan lehet minden beruházási kockázatot a magánpartnerre hárítani, például Törökországban, ezt azonban Magyarországon nem sikerült megoldani. Ami a finanszírozást illeti, Felsmann szerint a 10 milliárd eurónyi orosz hitel 4,5 százalékos átlagos finanszírozási költsége nem feltétlen tűnik a legjobb megoldásnak, tekintettel például a 10 éves magyar állampapír 2,21 százalékos hozamára.Jó villamos energia rendszert megfelelő energiamixre lehet alapozni; monokulturális rendszerek sehol a világon nem működnek - mondta Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár. Mi soha nem mondtuk, hogy kizárólag atomenergiával kellene ellátni az országot, az atomenergia hosszú távon 40 százalékot tehet ki a mixben - fogalmazott. Az államtitkár szerint nem igaz, hogy nem folyt vita a kérdésről, hiszen a téma 2008 óta napirenden van, 2009-ben a parlament konszenzussal döntött a bővítésről - emlékeztetett az államtitkár, aki szerint mivel Magyarország parlamentáris demokrácia, ezért nem feltétlen célszerű népszavazással dönteni bizonyos kérdésekben. Aszódi Attila idézte a Nemzetközi Energiaügynökség friss éves jelentését is, amely az atomenergia növekvő súlyával számol a Párizsi Klímaegyezményben foglaltak teljesülése esetén. Az államtitkár szerint mindemellett Magyarország adottságai is a Paks 2 melletti döntést igazolja.Éles választóvonalat kell húzni a már működő Paks 1 és Paks 2, illetve az atomenergia között általánosságban; bár én atomenergia párti vagyok, a Paks 2 beruházásról lehet vitatkozni - fogalmazott Mártha Imre energetikai szakértő. Az MVM korábbi vezetője szerint nagyon kevés szó esik Paks 1 élettartamáról, azonban a lehetőség adott, hogy még évtizedekig tovább üzemeljen. Ennek a költsége sokkal kisebb lenne, mint a Paks 2 beruházásé, ezért ezt a megoldást is meg kellene fontolni szerinte. A Paksi Atomerőmű életkora a 2030-as években, meghosszabbított üzemideje vége felé 50 év körül jár majd, márpedig nem csak Oroszországban de a tengerentúlon is még 60 év körül járó atomerőművek élettartamát is elkezdték meghosszabbítani; ennek lehetőségét Paks 1 esetében is meg kellene vizsgálni - mondta. A társadalmi támogatottság is fontos Mártha szerint, aki úgy véli, e téren is külön kell kezelni Paks 1-et és Paks 2-t, mivel előbbié magas, utóbbié kevésbé, márpedig ha ez 50 százalék körül, illetve az alatt van, akkor nagyon meg kellene fontolni a beruházást.A Mavir évente frissített kapacitás előrejelzése szerint 2030-ig 7500 MW új kapacitás kell, ami alapján nagy igény van új kapacitásokra, különösen, hogy az elmúlt években elmaradtak nagy erőműfejlesztések - válaszolta kérdésre Aszódi Attila. Ebbe az irányba mutat szerinte az is, hogy az áramfogyasztás várhatóan bővülni fog a következőkben Magyarországon is, és Paks 2 önmagában nem is oldja meg a problémákat; további kapacitásoknak is lenne helye - fogalmazott. Paks 1 élettartama, illetve annak esetleges további meghosszabbítása témájában külön vita alakult ki az államtitkár és Mártha Imre között. Aszódi Attila állítása szerint Paks 1 élettartama tovább már nem hosszabbítható, már csak az épületek állapota miatt sem, így a 80 éves élettartam biztosan nem megvalósítható, de a jelenlegi, 50 évre becélzott élettartam teljesítése is nehézségekbe fog ütközni.

Az új blokkok telepítésére kijelölt terület, háttérben a Paksi Atomerőmű működő egysége. Fotó: Stiller Ákos

Kávé helyett pályáztatás

Áramexportőrré válhat Magyarország

Mártha Imre szerint nagyon alapos vizsgálatot igényelnének a decentralizált rendszerek, megújuló technológiák kínálta lehetőségek is. Bár ezek holnap vagy holnapután még valószínűleg nem kínálnak majd megoldást a magyar ellátási problémákra, abban már nem vagyok biztos, hogy 25 év múlva is ez lesz a helyzet. A megújuló energiaforrások és energiatárolás területeiről gyakorlatilag minden nap jönnek a hírek az újdonságokról; ezek fejlődése pedig folytatódni fog, akár akarja valaki, akár nem - mondta. Mindenesetre napjainkban nem mernék engedélyt adni Paks 2 építkezésének elindítására - tette hozzá.Az Európai Bizottság márciusi engedélye szerint a megtermelt áram egy részét aukción kell értékesíteni - emlékeztetett Felsmann. A beruházás, Paks 1, illetve az esetleg szintén maradó Mátrai Erőmű révén összességében 5000 MW úgynevezett zsinórtermék lenne a rendszerben, ami túl soknak tűnik. A várható körülmények modellezhetők, a túlkínálat azonban nem kívánt hatásokkal járhat - mutatott rá a negatív áramárak közelmúltbeli németországi kialakulására. Az is újragondolást érdemel, hogy hogyan definiáljuk az áramigényt - tekintettel például a mind nagyobb számban telepített háztartási kiserőművekre - mondta. Nincs olyan technológia, amelynek nincsenek hátrányai; tisztességesen végig kell gondolni az egyes energiaforrások és technológiák lehetőségeit. Gyakorlatilag hitvita tárgyát képezi, hogy ki miből állít elő áramot; minden ország a maga érdekei és adottságai szerint dönt erről, de Európában inkább csökken a nukleáris energia súlya - mondta Felsmann.Az időzítés nagy kérdést jelent számomra; amennyiben valóban pályázatot írtunk volna ki a beruházó kiválasztására, - ahogyan az iparágban szinte mindenki várta - akkor nem aggódnék; atomerőművet nem csak az oroszok tudnak építeni - fogalmazott Felsman. Ha lett volna tender, akkor nyugodtan aludnék, és nem kételkednék benne, hogy a 12,5 milliárd eurós beruházási költség valóban annyi is lesz, így azonban, hogy finoman szólva is egy kávé mellett dőlt el a kivitelező személye, már más a helyzet - fogalmazott Mártha Imre is.Az Európai Bizottság engedélye kapcsán is külön vita bontakozott ki; míg Aszódi szerint a dokumentum kimondta, hogy a beruházás megtérül, addig Felsmann szerint a megfogalmazottak, az állami támogatás elismerése arra utal, hogy magánbefektető nem vágna bele ilyen feltételekkel a projektbe. Az államtitkár szerint integráltságunk nagyfokú a nemzetközi villamos energia rendszerbe, de a következő évtizedekben az európai erőműparkból kieső hatalmas fosszilis kapacitások, illetve a fogyasztás prognosztizált növekedése is arra utalnak, hogy Magyarország akár exportálhatja is a Paks 2-ben megtermelt áramot. Paks 2 sokkal jobban visszaszabályozható, leterhelhető lesz, mint Paks 1 - tette hozzá; erre reagálva azonban Felsmann emlékeztetett, a gazdaságosságra vonatkozó számítások 90 százalék feletti kapacitáskihasználtsággal kalkuláltak, ennek fenntartása azonban gyakori visszaszabályozás esetén erősen kérdéses.