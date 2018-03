Pár év és mindenben jobbak lesznek nálunk a robotok

Már nem csak arról van szó, hogy a rutinmunkákat átvehetik a robotok, de a kreatív alkalmazások is elkezdtek megjelenni.

Van, aki szerint 45 éven belül minden területen jobbak lehetnek már majd a robotok, mint az emberek.

2020

Hihetetlenül gyorsan fejlődik és terjed a mesterséges intelligencia. A Bank of America Merrill Lynch becslései szerint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiákból származó bevételek a 2015-ös 2 milliárd dollárról 127 milliárd dollárra emelkedhetnek 2025-re. A növekedés elsősorban az úgynevezett "technológiák felől jön majd, vagyis amikor a gépek nagy adathalmazokat vizsgálnak meg azzal a céllal, hogy speciális viselkedési formákat tanuljanak meg. Ez lehetővé teszi, hogy a számítógépek felismerjék a mintákat és új lépéseket tanuljanak maguktól anélkül, hogy arra programoznák őket.Viszont ez komoly következményekkel járhat a társadalomra, munkahelyek szűnhetnek meg tömegesen és át kell alakítani a törvényeket és a szabályozást.A mesterséges intelligencia már most is segít abban, hogy a médiatartalmak a megfelelő hallgatósághoz eljussanak, a neurális hálókon alapuló algoritmusok például megtanulják és rendszerezik a Netflix, vagy épp a Spotify előfizetőinek preferenciáit, vagy akár az Amazonon vásárolt dolgok alapján ajánlanak tartalmat a felhasználóknak.A mesterséges intelligencia egyszerűsít és automatizál, például a közösségi médiában elemzi azt, hogy a fogyasztók hogyan fogadnak egyes termékeket. Az olyan szolgáltatók, mint az Amper vagy a Jukedeck már mesterséges intelligencia segítségével szerez zenét, így olcsón tudnak kínálni zenét videók és játékok aláfestéséhez.Az újságírásban is kezdenek elterjedni a robotok, egyes híreket már algoritmusok írnak. Az Associated Pressnél például a riporterek munkaidejének 20 százaléka szabadult fel a mesterséges intelligenciának köszönhetően. A The Washington Post egy olyan algoritmust fejlesztett ki, ami politikai és sporthíreket gyárt, az első évében havi 70 cikket ír meg. A mesterséges intelligencia nem csak cikkeket ír és zenét szerez, de például képeket komponál, a divatiparban új dizájnokat alkot, sőt, teljes jelenetek megírására képes a filmiparnak.Egyelőre még emberi beavatkozással vagy legalábbis ellenőrzéssel működnek, de nem a túl távoli jövőben eljöhet az, hogy mindenben felülmúlják majd az embereket.Előfordult, hogy egy vers megjelenhetett egy irodalmi újságban, mert a szerkesztők nem tudták, hogy mesterséges intelligencia írta és volt már olyan is, hogy a mesterséges intelligencia készített filmajánlót.Egy 350 szakértő megkérdezésével készült tanulmány az alábbi öt mérföldkövet határozta meg a mesterséges intelligencia fejlődésével kapcsolatban:Pár éven belül a mesterséges intelligencia már képes lesz arra, hogy a Póker Világkupán részt vegyen és meg is nyerje azt. Már most is meg tud verni professzionális játékosokat Texas Hold'emben, 2020-ra pedig bajnok lehet.

2026

8 éven belül a mesterséges intelligencia meg tud írni majd egy olyan középiskolai esszét, ami jó osztályzatot kap.

2027

Tíz éven belül a mesterséges intelligencia annyira jól le tudja majd utánozni a művészeket, hogy képes lesz a slágerlista top 40 dala közé bekerülő zenét szerezni. Még a tapasztalt zenekedvelőket is megtévesztheti és azt hihetik, hogy az adott zenész alkotta a művet, akit a mesterséges intelligencia leutánoz.

2028

2028-ra a mesterséges intelligencia elő tud majd állítani kreatív videókat.

2049

A várakozások szerint 30 év múlva a mesterséges intelligencia olyan minőségű regényeket ír majd, amivel felkerül a New York Times bestseller listájára.

