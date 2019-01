Parndorfban nyitja meg első külföldi éttermét a KAJAHU

A Cyberg 2018. második negyedévében kötött franchise szerződést a Region Capital Holding Kft-vel (RCH), a cég 2030-ig összesen 73 db éttermet nyit Ausztria, Csehország, Szlovákia és Lengyelország területén. Az RCH most kijelölte az első ausztriai étterme helyszínét a Parndorf Fashion Outlet-ben, amit a Cyberg menedzsmentje jóváhagyott. Ez lesz a KAJAHU étteremlánc harmadik, egyben első külföldi étterme.Az üzlet a bevásárlóközpont bejáratánál helyezkedik el, ahol közel 6 millió autó halad el évente, így a cég jelentős forgalomra számít. A 400 négyzetméteres üzlethelyiség a tervek szerint egy 100 négyzetméteres terasszal is kiegészül majd. Az új egység várhatóan az RCH által vállalt 2019. októberi határidőhöz képest korábban elkészülhet. A KAJAHU Parndorf a két hazai egységgel megegyező belső enteriőrrel rendelkezik majd, és ugyanúgy megtalálható lesz benne az ismert YouCanCook főzősziget, a DJ pult és a gyereksarok is. Az asztaloknál ülve a vendégek érintőképernyős (touchscreen) felületről rendelhetnek majd, a jelenlegi trackpades navigációt egy modernebb felhasználói élményt nyújtó megoldás váltja fel. Minden jelenleg futó digitális KAJAHU szolgáltatás elérhető lesz Ausztriában, a saját mobiltelefonról történő rendelés, a kedvezményes online foglalás, és az LTO (Limited Time Offer) vásárlási lehetőség is.Solti Gábor, a KAJAHU Parndorf konyhájának leendő vezetője korábban dolgozott az AccorHotels több éttermében, konyhafőnökként vezette a La Vera Cateringet a Schönbrunni kastélyban, majd részt vett Bécsben három Vapiano nyitásában, és 8 éven át vezette a német cég két éttermének konyháját.A KAJAHU éttermeket üzemeltető Cyberg részvényeivel januárban kezdődött el a kereskedés a BÉT kkv-kat célzó Xtend-piacán, egy zártkörű tőkeemelést követően. Az induló piaci kapitalizáció 5,37 milliárd forint volt.