Példátlan együttműködésre készül három amerikai óriáscég

A három vállalat, amelyek összesen 1,1 millió embert foglalkoztatnak, egy olyan független intézményt indítanának el, ahol a szolgáltatás nagyban támaszkodik a technológiai újításokra ésA részletek még nincsenek kidolgozva - írja a CNBC. Az egészségügyi törvény miatt drasztikusan emelkednek az egészségügy költségei, amelyek az egész amerikai gazdaságra nyomást gyakorolnak. Az együttműködésünk nem oldja meg a problémát, de nem mehetünk el mellette szó nélkül - kommentálta a bejelentést Warren Buffett egy közleményben.Az új vállalatban a vezetői posztot mind a három cégtől érkező egy-egy vezető tölti majd be: a Berkshire-től Todd Combs, a JP Morgantől Marvelle Sullivan Berchtold, az Amazontól pedig Beth Galetti érkezik. Az első feladat az lesz, hogy technológiai megoldásokkal egyszerűbbé tegyék az egészségügyi rendszert.Az Amazonnak nem ez az első lépése az egészségügy felé, decemberben az a pletyka járta, hogy a gyógyszerpiacra lépne be és több generikus gyártóval is tárgyalt.A három érintett cég részvényei alig reagáltak a hírre, viszont az egészségügyi szektor vezetői szereplői esnek: a CVS, a UnitedHealth és az ExpressScripts árfolyama 7 százalékos mínuszban áll a nyitás előtti kereskedésben.