Az Opus részvényei az elmúlt hónapok folyamán egy csökkenő trendcsatornában haladnak lefelé, a technikai kép esetében optimizmusra adhatott okot a 431 forintos szint, ami az elmúlt időszak során többször is megállította az árfolyam esését. Az árfolyam azonban ma a 431 forintos támaszt alá került, amennyiben megerősítést nyer a támasz letörése, azzal rövid távon borúsabbá válik a részvény technikai képe.

20 százalékos zuhanással nyithatnak a mai kereskedésben a Kraft Heinz részvényei az amerikai tőzsdén, miután a társaság bejelentett egy 15 milliárd dolláros leírást, veszteséges negyedévről számolt be és ráadásul azt is közölte, hogy az amerikai pénzügyi felügyelet (SEC) vizsgálódik nála.

A kis mínuszokból kis pluszokba fordultak a délelőtt folyamán az irányadó európai indexek, a DAX és az FTSE-100 0,2 százalékot emelkedett, a CAC-40 0,3 százalékos pluszban áll. A hangulat annak ellenére inkább pozitív, hogy egy újabb kedvezőtlen adat érkezett Németországból. Az Ifo gazdaságkutató üzleti hangulatindexe négyéves mélypontra zuhant, és a várakozások is kifejezetten negatívak.

Felülteljesítő ma a lengyel piac, a WIG-20 index 0,9 százalékot emelkedett. A friss hírek szerint a már amúgy is Európa egyik legnagyobbjának számító lengyel bankadó mellé extra különadó bevezetését tervezi Lengyelország, amelyből a devizaalapú jelzáloghitelek önkéntes zlotyhitelre való konverzióját finanszíroznák.

A ma reggeli sajtótájékoztatón Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója és Szabó János, a vállalat gazdasági vezérigazgató-helyettese beszélt a vállalat eredményeiről, a fontosabb trendekről és a tervekről. A menedzsmentnek több kérdést is feltettünk, az azokra kapott válaszok lent olvashatók.

A már amúgy is Európa egyik legnagyobbjának számító lengyel bankadó mellé extra különadó bevezetését tervezi Lengyelország, amelyből a devizaalapú jelzáloghitelek önkéntes zlotyhitelre való konverzióját finanszíroznák.

Nem tudták ledolgozni a nyitásban elszenvedett veszteségüket az amerikai tőzsdék, mindhárom vezető index a negatív tartományban zárt. A Dow, az S&P 500 és a Nasdaq is 0,4 százalékos csökkenéssel fejezte be a kereskedést.

A Mol pénteken nyilvánosságra hozta a 2018 negyedik negyedéves és egész éves eredményeit. A vállalat kihívásokkal is terhelt külső környezetben a fontosabb sorokon javított a tavalyi hasonló időszakhoz képest, többnyire túlteljesítette az elemzői várakozásokat és a menedzsment 2018 egészére kitűzött céljait is. A kiemelten figyelt EBITDA 2011 óta nem látott szintre emelkedett, a nettó profit a várakozásokat messze meghaladóan nőtt, viszont az üzemi eredmény elmaradt a konszenzustól. Az eredményeket elsősorban a kutatás-termelés üzletág húzta fel az olajárak és a kitermelés sokéves csúcsra emelkedése által támogatva, de a konszenzustól enyhén elmaradó fogyasztói szolgáltatások üzletág eredménye is masszívan bővült, míg a finomítás-kereskedelem nagyjából szinten maradó eredménye nem okozott meglepetést.

