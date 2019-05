Pocsék napot zártak az amerikai tőzsdék

A Dow és az S&P 500 index egyaránt közel 2,5 százalékkal esett. Előbbi esetében ez egy több mint 600 pontos zuhanást jelent, utóbbi azt követően produkálta a masszív gyengülést, hogy az előző héten 2019 eddigi leggyengébb teljesítményét nyújtotta.

A Nasdaq kompozit index az előbbieket is meghaladó, 3,5 százalékos mértékű eséssel fejezte be a napot.

Az indexek ezzel együtt valamelyest képesek voltak elrugaszkodni napon belüli mélypontjukról, így zárásra némileg mérsékelni tudták veszteségeiket.A nagy amerikai tőzsdék idén májusi teljesítménye eddig olyan rosszul alakul, mint 1970 óta sohasem. Van is honnan zuhanni, ugyanis áprilisban a tőzsdék évtizedes rekord emelkedéseket értek el.

Az eladási hullámot elsősorban az amerikai-kínai kereskedelmi háború eldurvulása váltotta ki. Az Egyesült Államok pénteken 200 milliárd dollár értékű kínai importtermékre vetett ki 25 százalékos vámot vetett ki az Egyesült Államok, a piaci szereplők pedig a kereskedelmi háborús esetleges kiszélesedése miatt aggódtak, miután Kína is ellenintézkedéseket helyezett kilátásba. A kínai válaszlépés nem is váratott sokáig magára, miután Kína hétfőn bejelentette, hogy június 1-től 60 milliárd dollárnyi amerikai termékekre készül vámot kivetni, az intézkedés a Reuters információi szerint több mint 5000 terméket érint.A hír hatására az olajárak is 1 százalék körüli mértékben gyengültek, pedig a nap elején a Közel-Keletről érkező hírek miatt még lendületesen emelkedtek az árfolyamok.