Porszem került a Richter gépezetébe

Nagy sztorinak indult

A Richternél már régóta kiemelt terület a nőgyógyászati terápia, ebben a gyógyszergyártónak több évtizedes tapasztalata van, az igazán nagy növekedés azonban 2010 után indult el, amikor a cég megvásárolta a svájci székhelyű PregLemet, amely nőgyógyászati elváltozások kezelésére szakosodott. A PregLemmel együtt a Richter egy termékportfóliót is megvásárolt, amelyben a vezető termék a HRA Pharma-tól licencbe vett Esmya volt, amely a méh fibroid tumorai, a miómák a nőgyógyászatban előforduló leggyakoribb jóindulatú, szolid daganatok kezelésére szolgál, amely a fogamzó képes korú nők mintegy 20-25 százalékát érinti.Az Esmya európai törzskönyvi engedélyének beadása 2010 decemberében történt meg, majd a készítmény nyugat-európai piaci bevezetésére 2012-ben került sor. A készítményt ezután a lengyel, a magyar és a balti-államok piacaira is bevezették, majd a 2013-as év folyamán megindult a forgalmazás többek között az orosz, az ukrán és a kanadai piacokon is. 2014-ben az Esmyat Szerbia, Moldávia és Üzbegisztán mellett Tádzsikisztánba is bevezették, majd ezt követően 2015-ben került sor a készítmény bevezetésére Chilében, Peruban, Boliviában, Panamában és Uruguayban is.Mivel a készítmény egyre több országban elérhető volt, az elmúlt években folyamatosan nőtt az Esmyaból származó bevétel, míg 2013-ban 16,3 millió eurót tett ki a bevétel, addig tavaly már a 85 millió eurós menedzsmentvárakozásnál is jóval magasabb, 93 millió eurónyi bevétel származott az Esmyából.

Vizsgálatot indít az Európai Gyógyszerügynökség

Reagált a menedzsment

Az Esmya vizsgálat után felgyorsultak az események

Léptek az elemzők

Hullámvasúton az árfolyam

Ráadásul a piaci szereplők az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által tavalyi év végén indított vizsgálatáig azzal számoltak, hogy a következő években a Richter bevételének és profitjának egyre nagyobb hányadát az Esmya adhatja. A következő nagy lépést az amerikai piacra való bevezetés jelentette volna, az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) 2017 októberében már befogadta a készítmény törzskönyvezési kérelmét, azonban az Esmyaval kapcsolatos európai vizsgálat, és a készítmény körül kialakult bizonytalanság miatt a 2018-ra tervezett amerikai bevezetés is veszélybe kerülhet, erre utalt például a Jefferies a február 27-i elemzésében, az elemzőház nem tartja valószínűnek az Esmya amerikai engedélyezését.2017 decemberében az Európai Gyógyszerügynökség Farmakovigilanciai Kockázat Elemző Bizottsága (PRAC) vizsgálatot indított a Richter készítményével, az Esmyaval kapcsolatban, miután négy Esmyaval kezelt betegnél akut májgyulladást fedeztek fel, míg három beteg esetében májátültetésre volt szükség, emiatt a PRAC február elején átmeneti intézkedésekről döntött . A PRAC által közzétett ajánlások szerint az Esmyával végzett, folyamatban lévő kezelések befejezhetők, azonban a méhmiómában szenvedő nőknek rendszeres időközönként májvizsgálaton kell részt venniük, míg az Európai Gyógyszerügynökség bizottsága a készítménnyel végzett új kezelések indítását nem javasolja a vizsgálat lezárásáig. Az indoklás alapján az intézkedések célja a betegek egészségének megóvása. A végső döntést az EMA bizottsága idén májusban hozza majd meg.Eredetileg február 8-án tette volna közzé a Richter a tavalyi negyedik negyedéves és egész éves számait tartalmazó beszámolóját, de az Európai Gyógyszerügynökség vizsgálatáról szóló bejelentés miatt február 12-re halasztották a gyorsjelentést , amelyből egyébként kiderült, hogy az Esmya tavaly a Richter vezetőinek várakozását meghaladó bevételt szállított, és a csoport bevételeinek már több mint 6 százalékát adta.Azt, hogy az Esmya mennyire fontos, jól mutatja, hogy a gyorsjelentést követő sajtótájékoztatón a vállalat vezérigazgatója, Orbán Gábor azt mondta, hogy az Esmya értékesítések nélkül a társaság árbevétele stagnálhat 2018-ban. Orbán Gábor akkor arról is beszélt , hogy az Esmyából származó bevételek akár több mint 50 százalékkal csökkenhetnek idén. A sajtótájékoztatón a Richter elnöke elmondta, hogy a társaság mindenben együttműködik a hatóságokkal, míg Bogsch Erik azt is kiemelte, PRAC-nak nincsen konkrét bizonyítéka, mert ellenkező esetben átmeneti intézkedések helyett az Esmya azonnali felfüggesztéséről döntött volna.A történetnek azonban itt még nem volt vége, a következő rossz hír február 26-án érkezett, aznap tette közzé közleményét a gyógyszergyártó, amelyben arról tájékoztatta a piaci szereplőket, hogy az Esmyával kapcsolatban hatalmas, 42 milliárd forintos értékvesztést számol el , ráadásul az ügyvezetés csökkentette az európai és latin-amerikai piacokra vonatkozó hosszú távú értékesítési előrejelzéseit. A jelentős leírás következtében a társaság visszamenőleg csökkenti a 2017-es számait is, az üzemi és az adózott eredmény is várhatóan jelentősen elmarad majd a február 12-én közzétett beszámolóban szereplő számokhoz képest.A 42 milliárd forintos leírás bejelentése után több elemzőház is reagált, ezek közül a legdurvábban a Jefferies , 32 százalékkal 8355 forintról 5695 forintra vágta vissza a célárát, ráadásul a modelljükből teljesen kivették az Esmyát, mert szerintük a PRAC vizsgálat jelenlegi szakaszában az a prudens, ha egyáltalán nem számolnak az Esmyából származó bevételekkel. És ha ez még mindig nem lenne elég, a Jefferies azt is írta, hogy a Richternél további leírások is jöhetnek.A Concorde lényegesen visszafogottabb volt, szerintük a február 26-án bejelentett 42 milliárd forintos leírás jelentős, az Esmyához kapcsolódó immateriális eszköznek és üzleti értéknek 50-60 százalékára tehető, viszont a PRAC bejelentését követően a piaci szereplők már nagyrészt számíthattak nagymértékű értékvesztés elszámolására. A Concorde szerint az értékvesztés elszámolása inkább a könyvvizsgáló óvatos megközelítését tükrözi az Esmya várható hosszútávú értékesítési kilátásaival kapcsolatban, mint azt, hogy a Richter mit gondol a készítményének kilátásairól.Az elmúlt években a Richter árfolyama hatalmasat emelkedett, részben fűtötte az Esmya sztori, a készítmény értékesítéséből származó bevétel- és profitnövekedést kezdték beárazni a befektetők. Az árfolyam 2015 januárjától 2017 júniusáig 115 százalékos emelkedés után 7296 forintos történelmi csúcsra emelkedett, majd az EMA decemberi vizsgálata után esni kezdett az árfolyam, az esés a PRAC februári intézkedései után gyorsult be, akkor az árfolyam egészen 5440-ig zuhant, amely 25 százalékos mínuszt jelentett a tavalyi történelmi csúcsához képest. Ezután csapkodás következett, majd az elmúlt napok emelkedése után a Richter a februári 16 százalékos zuhanásának közel felét ledolgozta.

Olcsó vagy drága a Richter?

Az alábbi ábrán pirossal jelöltük a Richtert, sárgával a legközelebbi szektortársakat, míg szürkével az európai és amerikai gyógyszergyártókat. A Richter várható profitjával kapcsolatban már eddig is nagyon megosztottak voltak az elemzők, nagyon széles sávban mozogtak a várakozások, az Esmyával kapcsolatos bizonytalanság azonban tovább növelte a várakozások szórását. Van olyan elemző, aki az Esmya bevételek kiesése miatt csak mérsékelten csökkentette a profitvárakozását, miközben volt olyan elemzőház, mint a Jefferies, amely kivette a modelljéből az Esmyát, így a profitvárakozás is jelentősen csökken.A következő ábrán két piros pont is látható, a Richter azt mutatja, hogy a konszenzus jelenlegi állása alapján mekkora profitvárakozás lehet a Richternél, míg a Richter2 pedig azt, hogy mire számít a Jefferies. A kettő között nagy különbség van, a Jefferies várakozása szerint csak mérsékelten emelkedik a Richter profitja, ha így nézzük, a 15 feletti P/E ráta inkább magasnak mondható, hasonló profitnövekedés mellett jóval olcsóbb részvényeket is találunk a szektorban.