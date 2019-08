12 óra munka egy héten bőven elég lenne - Bemondta a tutit a milliárdos

A számítógépeknek csak chipjeik vannak, de a szív az embereknél van. És a szív az, ahonnan a bölcsesség ered.

Az Alibaba társalapítója szerint három nap egy héten, négy óra egy napon - ennyit elég is lenne dolgozniuk az embereknek egy héten, ha sikerülne kiaknázni a technológiai lehetőségeket és ezzel együtt az oktatási rendszert is megreformálnák - erről beszélt Jack Ma a Sanghajban megrendezett World Artificial Intelligence konferencián.Ma szerint a mesterséges intelligencia elterjedésével az embereknek több idejük lesz emberi létüket élvezni. A leggazdagabb kínai szerint az embereknek ma már nem szabad elvárniuk egy tipikus, 8 órás irodai munkastílust, ez ugyanis a technológia fejlődésével szükségszerűen eltolódik.Az üzletember ugyanakkor nem aggódik a munkahelyek miatt, mint mondja:Éppen ezért is mondja Ma, hogy a jelenlegi, ipari periódusra felkészítő oktatási rendszert úgy kellene átalakítani, hogy a gyerekeket minél inkább a kreativitásra neveljék. Eljön ugyanis a nap, amikor a gépek a lexikális tudásban és az ismétlődő képességekben is felülmúlják majd az embereket.