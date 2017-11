Putyin az olajkartell királyáva koronázza magát

Putyin ma a világ energiacárja

A dolgok körülbelül egy évvel ezelőtt kezdtek megváltozni, amikor is Oroszország megállapodott az OPEC-cel arról, hogy csatlakozik a szervezet kitermeléscsökkentési lépéséhez, amivel az a stagnáló olajárak megtámasztását kívánta elérni. Azóta Putyin a csoport legbefolyásosabb szereplőjévé lépett elő. A Kreml befolyásának növekedése az olajtermelő országok közösségében egy olyan külpolitikára reflektál, amelyet az Egyesült Államok globális befolyásának ellentételezésére terveztek, és amely a gazdasági, diplomáciai, katonai és titkosszolgálati eszközök széles skáláját alkalmazza a cél érdekében - hívja fel a figyelmet a Bloomberg cikke. A stratégia nem kis részben támaszkodik Oroszország masszív természeti erőforrásaira, és a jelek szerint a módszer működik is.- fogalmaz az RBC Capital globális árupiaci stratégája, Helima Croft, aki nem mellesleg korábban a CIA kötelékében is szolgált.Vlagyimir Putyin ereje ebben a pozícióban ismét világosan megmutatkozhat november 30-án, amikor az OPEC és a szövetséges olajországok energiaügyi fő döntéshozói Bécsben gyűlnek össze utolsó idei találkozójukra. A szervezet 14 tagországa, valamint a névleg független olajországok - mint például Mexikó vagy Oroszország - tárgyalásainak középpontjában annak eldöntése áll majd, hogy mi legyen a sorsa a 2018 márciusáig meghosszabbított hatályú kitermeléscsökkentési lépésnek.

Nem egyszerű szövetség

A tét az olajárak alakulása mellett közvetve az összes érintett állam gazdasági és politikai egészsége is, így Kazahsztáné és Azerbajdzsáné, a két korábbi szovjet tagköztársaságé, amelyeket Putyin nyert meg az OPEC-cel kötött szövetségnek. Az OPEC és az együttműködő államok a világ olajtermelésének összesen mintegy 60 százalékát biztosítják.Putyinnak a szaúdi király első oroszországi látogatása alkalmával, a múlt hónapban is sikerült egy kisebb árfolyam-emelkedést kiváltania az olajpiacon. Az orosz elnök ugyan hangsúlyozta, még nem alakította ki végső álláspontját a kérdésben, ezzel együtt egyértelműen azt sugallta, hogy a kitermeléscsökkentés hatályát 2018 márciusáról 2018 év végéig fogják kitolni. Megjegyzései egyúttal felpezsdítették az OPEC- és nem OPEC-tagok köreit is, akik érezhetően igyekeztek egy újabb megállapodás aktív előmozdítójaként fellépni, de legalább is, annak látszani.Ez azonban nem egy egyszerű szövetség. A szaúdiak, a világ első számú olajexportőrei több alkalommal kifejezték elégedetlenségüket azzal kapcsolatban, hogy az alkut aláíró országok nem mindegyike tartja magát szorosan az abban foglaltakhoz, miközben Szaúd-Arábia a legnagyobb mértékű kitermeléscsökkentést vállalta magára. Mindemellett állítólag az is frusztrálja az arab országot, hogy Oroszország - Putyin nyilatkozataival nem teljesen összhangban - ezidáig tartózkodott az intézkedés meghosszabbításának támogatásától.Putyin októberi megnyilatkozásai óta a Kreml vegyes jelzéseket küld a piacoknak. Lépéseit a hazai olajvállalatoknak (Rosznyefty, Lukoil) való kedvezés mellett az is motiválhatja, hogy az olajárakat ne engedje abba a tartományba emelkedni, amelyben azok az amerikai palaolaj-kitermelőket tevékenységük gyors fokozására sarkallnák. Ez ugyanis az olajárakat tartósan lefelé befolyásoló faktorként hatna vissza. Ezzel együtt a várakozások szerint az Egyesült Államok belföldi olajtermelése 2018-ban eléri majd a napi 10 millió hordós szintet, amit eddig csak Szaúd-Arábia és Oroszország volt képes meghaladni.

Kivárásra játszanak?

Függőségben

Putyinnak azonban, - aki egy olyan időszakban alakította ki addig példátlan szövetségét az OPEC-cel, amikor az olajárak a jelenleginél körülbelül 20 dollárral alacsonyabbak voltak, a piacot pedig a mainál sokkal inkább a túlkínálat jellemezte - más oka is van arra, hogy ne hagyja túl magasra kúszni az olajárakat. Oroszország, illetve az orosz (energia)exportőrök jelenleg élvezik a gyenge rubel jótékony hatásait, így Moszkva kevésbé függ az energiaértékesítésektől például adósságfizetési kötelezettségei teljesítése tekintetében.Az oroszországi termelőknek pedig a kitermeléscsökkentések egyre inkább fájdalmassá válnak. A globális benchmarkot jelentő Brent ugyanis 63 dollár körüli árfolyamával - ami csaknem 30 százalékkal magasabb az egy évvel ezelőttinél - a jelek szerint már az a szint, amelyen érdemes felpörgetniük a kitermelést. A Rosznyefty például novemberben jelezte, hogy decemberben egyértelműen új kutakat kíván a termelésbe állítani.Mindazonáltal a jelenlegi árak - továbbá a geopolitikai realitások - inkább azt sugallják, hogy a globális termelés közel 2 százalékának megfelelő napi 1,2 millió + 600 ezer hordós összehangolt kitermeléscsökkentési lépés hatályát ismét meghosszabbítják majd. Ez a lépés bizonyos tekintetben kölcsönösen előnyös lenne Szaúd-Arábia és Oroszország számára: míg a szaúdiak érdekeltek a nagy, a piacot alapvetően befolyásolni képes partner együttműködésében; addig Oroszország ezáltal nagyobb geopolitikai és gazdasági szerepet kaphat a Közel-Keleten - fogalmaz Edward C. Chow, a washingtoni Center for Strategic and International Studies munkatársa, a Chevron korábbi vezetője.A szaúdi álláspont mindenesetre egyértelműnek tűnik: Khalid Al-Falih energiaminiszter közölte, a jövő héten szeretné bejelenteni a kitermelés visszafogásának kiterjesztését 2018 végéig. Orosz forrásból származó értesülések szerint Moszkva márciusig várna a döntéssel. Ez a dátum már csak azért is kulcsfontosságú lehet, mert ebben a hónapban választhatják újra várakozások szerint Vlagyimir Putyint Oroszország elnökének az utolsó hatéves ciklusára. Mindebből következően a november 30-i OPEC-csúcson vélhetően az e két álláspontot ötvöző kompromisszumos döntés születhet.Az együttműködést azonban az is nehezíti, hogy Szaúd-Arábiának azzal az Oroszországgal kell közös döntést hoznia, amely a szíriai polgárháborúban ősi ellensége, Irán szövetségese. A múltban a szaúdiak képesek voltak az olajárakra vonatkozóan érvényesíteni akaratukat, és a piac "elárasztásával" akár riválisaik büntetésére is - ahogyan azt az OPEC-tagok többségének érdekei ellenében 1985-86-ban, Venezuela ellen 1998-99-ben vagy éppen az amerikai palaolaj iparág ellen 2014-15-ben tették. Oroszország szerepe marginális volt.Napjainkban azonban a szaúdi gazdaság tántorog, a királyságnak pedig egyértelműen magasabb nyersolajárakra van szüksége, ahogyan persze más kitermelő országoknak is. Az iparági megtérülést és a költségvetési hatásokat figyelembe véve Szaúd-Arábia számára valószínűleg magasabb olajárak kívánatosak, mint Iránnak vagy Oroszországnak, amely például 2018-as költségvetését átlagosan 40 dolláros olajárakra tervezte.

A sérülékenysége miatt a királyságnak, és Mohammed bin Salman koronahercegnek személyesen is magas olajbevételekre - ennélfogva pedig magasabb olajárakra van szükségük annak érdekében, hogy biztosítsák hatalomban maradásukat

Az utóbbi hetekben Szaúd-Arábiában történt széleskörű korrupcióellenes intézkedések pedig, amelyek során mások mellett a királyi család bizonyos tagjait is letartóztatták , úgy fest, tovább erősítik a királyság Oroszországtól való újsütetű függőségét. A tisztogatások egy olyan több évtizedes modell végét jelentik ugyanis, amely egyben tartotta a szaúdi elitet; emellett az utóbbi időben a királyságban megfigyelhető folyamatok gyakorlatilag a túlélésért folytatott harccá minősítették át az ambiciózus gazdasági reformprogramot.- idézte a Bloomberg Amrita Sen, a londoni Energy Aspects vezető elemzőjét. Ehhez pedig egyre kevésbé nélkülözheti Oroszország, egészen pontosan Vlagyimir Putyin hozzájárulását.