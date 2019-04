Putyin lépett a szennyezett kőolaj ügyében

Tudatában vagyok a történteknek, a részletek azonban ismeretlenek előttem, ahhoz ugyanis, hogy tudjuk, mi történt, vizsgálatot kell lefolytatni

Vlagyimir Putyin az Egy övezet, egy út kezdeményezés második pekingi csúcstalálkozója keretében tartott sajtótájékoztatóján reagált arra, hogy a napokban Lengyelország, Németország, Ukrajna és több más ország, köztük Magyarország is felfüggesztette a kőolaj átvételét a Barátság kőolajvezetéken, miután szerves klórvegyületek kerültek a vezetékbe.Igor Gyomin, a Transznyefty orosz olajszállítási vállalat elnökének tanácsadója korábban elmondta, hogy büntetőeljárás indult a kőolajvezeték olajának szándékos beszennyezése miatt. Oroszország a tervek szerint két héten belül stabillá teszi az Európába irányuló kőolajellátást a vezetéken keresztül.- hangoztatta Vlagyimir Putyin, hozzátéve, hogy röviden beszélt Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel.Moszkvában pénteken újságíróknak a Transznyefty orosz olajszállítási vállalat elnökének tanácsadója elmondta, hogy büntetőeljárás indult a Barátság kőolajvezeték olajának szándékos beszennyezése miatt. Igor Gyomin szerint kimutatták, hogy a szerves klórvegyületek az olajat kisebb termelőktől begyűjtő Szamaranyefty-Terminal magánvállalat felügyelete alatt álló mérőállomáson kerültek be a vezetékbe.Kedden Fehéroroszország leállította, majd másnap részlegesen újraindította a világos olajszármazékok Ukrajnába, Lengyelországba és a Baltikumba irányuló exportját. Szerdán a lengyel és a német olajfinomítók a szennyezettségre való hivatkozással elutasították az olaj fogadását és az olajtranzit leállt a Barátság kőolajvezeték északi ágán. Magyarországon a Mol pénteken jelentette be, hogy átmenetileg felfüggesztette a kőolaj átvételét a Barátság kőolajvezetéken.