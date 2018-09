Rábólintott az EU a BorsodChem állami támogatására

A Magyarország által nyújtott 45 millió euró összegű beruházási támogatás elő fogja segíteni a BorsodChem azon tervének megvalósítását, amely szerint összesen 142 millió eurót ruházna be egy anilin előállítására alkalmas új létesítménybe a meglévő kazincbarcikai üzemében - közölték. A gyáregységben a vállalat jelenleg az építőiparban, a gépjárműiparban használt, valamint háztartási készülékek, ruházat és lábbeli előállításához használt vegyületet, metiléndifenil-diizocianátot (MDI) gyárt.A beruházás az észak-magyarországi régióban található Kazincbarcikán valósul meg, a tájegység az Európai Unió (EU) működéséről szóló szerződés alapján regionális támogatásra jogosult terület. Indoklásában az uniós bizottság aláhúzta, a támogatás az egységes piacon belüli verseny indokolatlan torzítása nélkül fog hozzájárulni a régió fejlődéséhez, és csökkenteni fogja a környezeti kockázatokat. Az uniós bizottság szerint az állami finanszírozás nélkül a projektet Magyarországon vagy más uniós tagállamban nem hajtották volna végre, mivel a kedvezményezett számára olcsóbb lett volna a csoport meglévő kínai gyártóüzemeiből behozni az anilint. A bizottság azt is megállapította, hogy a támogatás összege nem lépi túl azt a minimálisan szükséges összeget, mely a projektet elégségesen jövedelmezővé teszi a vállalat számára ahhoz, hogy a beruházás megvalósítása mellett döntsön.A bizottság kiemelte, a regionális állami támogatásokról szóló uniós iránymutatás lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az EU kevésbé fejlett régióiban támogassák a gazdasági fejlődést és a foglalkoztatást, valamint előmozdítsák a területi kohézió megvalósulását az egységes piacon. Értékelése szerint a beruházás hozzá fog járulni a munkahelyteremtéshez és egy hátrányos helyzetű régió gazdasági fejlődéséhez, valamint a mérgező anilin nagy távolságra való szállításával járó környezeti kockázatokat is mérsékelni fogja.Az uniós bizottság a felsoroltak alapján arra a következtetésre jutott, hogy a projekt regionális fejlesztésre és az EU környezetvédelmi célkitűzéseire gyakorolt pozitív hatásai egyértelműen meghaladják az állami támogatás által előidézett versenytorzulás hatásait - tették hozzá.