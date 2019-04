Radikális változás a munkahelyeken - Mi lesz a dolgozókkal?

Megfordítja-e a technológia a termelékenység szintjét?

egy átlagos okostelefon használó naponta 150-szer veszi kézbe a telefonját,

az amerikai populáció 40%-a úgy gondolja, hogy lehetetlen egyensúlyt teremteni a munka és a magánélet között,

a cégeknek csak kevesebb, mint 16%-a tervezi egyszerűsíteni a munkakörülményeket és ezáltal csökkenteni a munkahelyi stresszt,

a cégek 80%-a erősen összetettnek vagy komplexnek értékeli a munkavállalók feladatait,

egy átlagos munkavállaló a munkanap 25%-át tölti e-mailek olvasásával,

a munkavállalók 49%-a választaná a több szabad időt a plusz pénz ellenében.

Radikális változások zajlottak le az utóbbi években a munkaerőpiacon: borzasztó háború folyik a soft és technikai kompetenciákért. Kihívásokkal küzdenek a cégek és a vezetők az elköteleződés, produktivitás és az alkalmazotti élmények megteremtésében egyaránt. Áttörő változás kezdődött a demográfiában is.A munkaadók új technológiák alkalmazásával próbálják könnyíteni a munkavállalók helyzetét, azonban ennek ellenére az alkalmazottak keményebben dolgoznak, mint valaha. Mégis hogy lehet ez? Erre keresi a választ, a világ egyik legelismertebb ipari elemzője, aki a londoni UNLEASH konferencián beszélt a cégek és munkavállalók kihívásairól.Az már nem újdonság, hogy a HR világában van helye és létjogosultsága a technológiának, amely hozzájárul a teljesítmény növeléséhez. Bersin beszélt arról, hogy a cégek vezérigazgatóinak 83%-a radikális változást vár a mesterséges intelligencia használatától az elkövetkezendő 3 évben. 41%-uk robotizációt is tervez bevezetni a szolgáltatási vagy termelési szektorban. Mindez természetesen a produktivitás növelését, felélesztését szolgálja.De mi van az emberekkel? A számok alapján az USA-bana szakember szerint. Pedig az alkalmazottak egyre inkább túlterheltek:Ez az oka annak, hogy a HR technológiák piaca óriási mértékben nő, hiszen a termékeikkel a dolgozók jóllétét, elköteleződésének stabilizálását és természetesen a még nagyobb produktivitást segítenék elő.

Josh Bersin, a világ egyik legelismertebb ipari elemzője.

Kitért arra is, egyre erőteljesebb a szakadék a cégek profit éhsége és a munkavállalók életminősége között.

Vagyis a digitális eszközök és alkalmazások kifejezetten a munka és a munkakörnyezet javítására törekszenek: már a wellbeing applikációk és az energetizálás kifinomultabb tervezése is megjelent. A 2008-as válság óta drasztikusan nő ezeknek a divatos termékeknek a jelentősége.Bersin előadásában egy amerikai mondást idézett: míg az európai ember elmegy vakációra, addig egy amerikai letölt egy újabb applikációt..... És ez már tényleg a szép új világ.A Millenium generáció tagjai egyre erőteljesebben érzik és értik a technológiai újítások jelentőségét, és ennek megfelelően élnek is a lehetőségekkel. Nem véletlenül szaporodik a digitális nomádok száma a világban.Ezt a tendenciát erősíti az a longitudinális felmérés is, amely szerint 1840 óta az életkilátások minden évben 3 hónappal nőnek, vagyis a milleniumi nemzedék 50%-a már jó eséllyel megéri a 100. születésnapját. Ők már tudatosan használják az eszközöket, hosszú távban gondolkoznak és a számukra legmegfelelőbb módon alakítják az életüket.Bersin szerint nem is velük van gond. A nagy kérdés, hogy mi van, pontosabban mi lesz az X és az Y, illetve a még idősebb generációkkal