Ragaszkodik az öreg dízelek átalakításához a német kormány

A német politika és járműipar egyaránt kényszerhelyzetbe került azzal, hogy az idén februárban egy bírósági elvi döntés jogszerűnek ítélte járművek városi forgalomból való kitiltását a levegő tisztaságának a megőrzése érdekében. Frankfurtban emiatt környezetvédő szervezetek kezdeményezésére a jövő februárban életbe is kell majd léptetni a dízelautók behajtási tilalmát. Hamburg városa önként döntött arról, hogy néhány főközlekedési úton bevezeti a tilalmat. Berlinben pedig a jövő héten kedden kerül bíróság elé egy környezetvédő szervezet keresete a dízelek kitiltására.Az autógyártók természetesen igyekeznek elkerülni, hogy autóikkal ilyesmi megtörténhessen, de igyekeznek elkerülni azt is, hogy a nitrogén-oxid és koromrészecske kibocsátás csökkentését a korosabb autók utólagos és költséges műszaki átalakításával kelljen elérni.A Volkswagen pénteken megerősítette már korábban kinyilvánított álláspontját, miszerint kész részt venni az autók utólagos műszaki átalakításában és még a költségek 80 százalékát is magára vállalná, de csak akkor, ha a többi autógyár is így tesz. A BMW és a Peugeot, valamint a német autóipar szakmai képviseleti szervezete a VDA azonban nem tartja kivitelezetőnek, ezért elhárítja magától az utólagos átalakítást mint megoldást.A BMW álláspontja szerint az utólagos átalakítással nem lehet időben eleget tenni az uniós környezetvédelmi követelményeknek. Egy tömeggyártásra érett berendezés kifejlesztése és hatósági engedélyeztetése ugyanis hosszú időt venne igénybe, miközben a régi autók újakra cserélésével azonnali eredményt lehet elérni. A BMW ezért a legszennyezettebb körzetekben akár 6 ezer eurós kedvezményt is kész adni régi autó újra cserélése esetén.Carlos Tavares a PSA Group vezérigazgatója pedig a Reuters hírügynökségnek a Párizsi Autószalonon adott interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy az autógyárak minden eszközzel küzdeni fognak a régi autók saját költségükre történő átalakítása ellen. "A költségek semmiképpen nem terhelhetik a gyártót, hiszen amikor az autó készült minden törvényes követelménynek megfelelt" - mondta.