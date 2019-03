Felemásan teljesítenek a régiós részvényindexek hétfőn, a lengyel WIG 0,3 százalékos esése mellett a prágai tőzsde 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a bécsi börze 0,1 százalékot emelkedett. A hazai részvényindex a hétfői piacnyitás utáni esésének nagy részét csaknem teljesen le is dolgozta, a BUX 2,5 milliárd forintos forgalom és 41 pontos mínusz mellett 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek felemásan teljesítenek. A BUX komponensei közül a 4iG részvényei teljesítenek a legjobban, miután a társaság ma bejelentette , hogy a 4iG és konzorciumi partnere a Sauviter Zrt. nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként köthet szerződést a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-vel, a hazai Dohánytermék Azonosító Kibocsátó Informatikai Rendszer (DAKIR) megvalósítására és teljes körű működtetésére.

Néhány rossz makrogazdasági adat miatt pánikhangulat lett úrrá múlt pénteken a piacokon: a részvényeket adni kezdték a befektetők, közben pedig sokan menekültek aranyba, illetve biztonságosnak ítélt állampapírokba. Ennek következtében pénteken átmenetileg negatív meredekségűvé vált az amerikai hozamgörbe a 3 hónap - 10 éves időtávon, amit sokan egy közelgő amerikai recesszió előjeleként értékeltek, hiszen a 2008-as válságot megelőző időszakban volt ilyenre utoljára példa. Az aggodalom nem feltétlenül indokolatlan, hiszen a kötvénypiacok a múltban többször is sikeresen jeleztek előre közelgő recessziót, de azért érdemes fenntartásokkal kezelni ezeket a jelzéseket.

A Louis Vuitton tulajdonosa, a francia LVMH részvényei hatalmasat estek ma, a társaság részvényei 8,6 százalékkal kerültek lejjebb ma reggel, majd a részvényeket ezt követően gyorsan vissza is rántották, a Reuters által idézett a piaci szereplők vélekedése szerint vélhetően egy hibás megbízás okozhatta a nagy esést. A vállalat részvényei a korábbi esést ledolgozva 0,4 százalékkal kerültek ma feljebb.

Szárnyal a 4iG hétfőn, miután a 4iG bejelentette, hogy miután a megnyerte a nyílt közbeszerzési eljárást, a 4iG és a Sauviter Zrt. közösen fejleszti és működteti majd a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit (ND) Zrt. dohánytermék azonosító kibocsátó informatikai rendszerét. A hírt kedvezően fogadták a befektetők, a társaság részvényeinek árfolyama 7,8 százalékkal kerültek ma feljebb. A 4iG részvényeinek a forgalma is jelentős, miután az OTP-t is megelőzve a 4iG a legforgalmasabb részvény ma a magyar tőzsdén, a 4iG 815 millió forintos mai forgalma 82 százalékkal magasabb a részvény idei, átlagos forgalmánál.

A hétfői bejelentést megelőzően több fontos bejelentésre is sor került, miután a 4iG vezérigazgatója március 18-tól Jászai Gellért lett, aki a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó Konzumnál és Opusnál is fontos pozíciókat tölt be. A társaság részvényei mindemellett március 18-tól bekerültek a BUX indexbe.