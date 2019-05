Nagyot esett az Est Media 2019.05.30 11:15

Évek óta folyik az Est Media kálváriája, a mostanra teljesen kiürített, tevékenység, bevételek és profit nélküli, de a tőzsdén jelenleg is közel 10 milliárd forintot érő cég Andy Vajna halálával új irányt kaphatott volna, Vajna halálával azonban a startvonalhoz került vissza a cég. A társaság mögött állók célja továbbra is az, hogy tartalommal töltsék meg az Est Mediát, ehhez az igazgatóságba azt a Papp Istvánt választották be, aki korábban a Ciscónál, a T-Systemsnél és a Microsoftnál töltött be vezető pozíciót. Papp István az Est Media közgyűlése után a Portfolionak arról beszélt, hogy folyamatban van egy tranzakció, aminek a sikeres lebonyolításához iparági tapasztalatra van szükség, és ezen a területen vállalt szerepet a cégben.

A befektetők egy része az utóbbi időben azonban alighanem elbizonytalanodhatott az Est Media kilátásaival kapcsolatban, a társaság részvényárfolyama az elmúlt hetekben nagyot esett, a lejtmenet pedig csütörtökön is folytatódott, az árfolyam 5,9 százalékkal került ma lejjebb. A forgalom is jelentős, az Est Media részvényei 101,43 millió forintos forgalom mellett esnek, ami 21,8 százalékkal magasabb a papír idei, átlagos forgalmával összehasonlítva, az Est Media ezzel a negyedik legforgalmasabb részvény ma a magyar tőzsdén, az OTP, a Richter és a Mol után.