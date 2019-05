Rángatják a magyar kispapírokat 2019.05.21 14:30

Közel 7 százalékot emelkedett ma az AutoWallis árfolyama, itt egyrészt az hajthatja felfelé az árfolyamot, hogy a vállalat holnap teszi közzé ötéves stratégiáját, erre pozícionálhatják már magukat a befektetők, de az is segíti az emelkedést, hogy az elmúlt napokban több jó hír is érkezett, például 400 millió forint tőkeemelést hajtott végre a társaság az egyik leányvállalatában, hogy ezzel is segítse a nemzetközi terjeszkedést.

Közel 4 százalékot emelkedett ma az Opus és a Konzum árfolyama is, amit részben technikai hatások támogatnak, hiszen mindkét papír túladottá vált az elmúlt napokban.

5 százalékos zuhanással új történelmi mélypontra esett ma a Waberer's részvényárfolyama, Friss hír nem érkezett a vállalattal kapcsolatban, de általánosságban elmondható, hogy a globális kereskedelmi konfliktus nem tesz jót a vállalat üzletmenetének, és az is igaz, hogy sok jó sztori van a hazai tőzsdén, ezek is elvonhatják a befektetők érdeklődését a szállítmányozási cég részvényeitől.