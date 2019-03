Az Opus és a Konzum és ledolgozott egy keveset a korábbi eséséből 2019.03.11 11:59

Megrángatták a Mészáros-részvényeket ma, a 4iG árfolyama felpattant, miután a pénteken bejelentették, hogy a társaság részvényei a BIF és az Autowallis mellett bekerülnek a BUX indexbe. A Konzum és az Opus árfolyama ugyanakkor nagyot esett, mindkét részvény nagy forgalom mellett 7 százalék feletti mínuszban is járt ma délelőtt, annak ellenére is, hogy a részvénypiacokon összességében kedvező a hangulat és a BUX index is emelkedik.

A hétfői kereskedés második felére ráfordulva a Konzum és az Opus is ledolgozott egy keveset a korábbi eséséből, a Konzum árfolyama 4,4 százalékkal került ma lejjebb, míg az Opus árfolyama 3,2 százalékot esett.