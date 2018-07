Rángatják a Mészáros-részvényeket

Napon belül alaposan megfordult a kereskedés iránya a Mészáros Lőrinchez köthető magyar tőzsdei részvényeknél, míg nap elején még mínuszban volt az Opus, a Konzum és az Apeninn is, jelenleg a Konzum és az Opus már 1,6 százalékos pluszban áll, az Appeninnt pedig visszahúzták nullába.Az emelkedés mögött egyelőre nem látunk hírt, a felpattanás azzal magyarázható, hogy az elmúlt napok esése után túladottá váltak a részvények, a napi grafikonon az RSI indikátor értéke a Konzumnál a mai emelkedéssel is még mindig csak 25-ös, az Opusnál pedig még mindig 24 alatt áll, miközben az Appeninnél is 30 közelébe esett ma nap közben. A 30 alatti értékek túladottságot jeleznek, ahol jellemzően megérkeznek a vevők, ez persze nem feltétlenül jelent trendfordulót, gyors emelkedéshez viszont vezethet.Idén április elején a nagyarányú Fidesz-győzelemmel zárult parlamenti választásokat követően nagyot ugrott a Mészáros-részvények árfolyama, az elmúlt napokban akkor gyorsult be az esés, amikor az április elején kirajzolódó rést nem csak betöltötte a papírok árfolyama, hanem a gap aljánál is tovább esett az árfolyam.