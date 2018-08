Két hónapja nem estek ekkorát az amerikai részvényindexek 2018.08.15 20:30

Bár a befektetők fókuszában világszerte Törökország áll most, a török pénz- és tőkepiacok ma ismét jókora erősödést produkáltak, igaz volt honnan szépíteni. A líra ma 5%-ot erősödött, részben a török jegybank lépései, részben egy diplomáciai engedmény, részben pedig a katari gigantikus mentőcsomag bejelentésének hatására.

Az elmúlt hetek török mélyrepülése azonban nem múlik el nyom nélkül, és a fertőző hatásai más feltörekvő piacokon is érződnek. Ezt láttuk az elmúlt napokban Argentínában és Indiában is, de a mi térségünk piacain is, amelyek ma is gyengélkedtek. Arról, hogy mit okozna egy elmérgesedő EU-török helyzet magyar gazdasági szempontból, ebben a cikkünkben írtunk:

A török gazdaság kérdőjelei mellett lényeges, hogy a kínai technológiai óriásvállalat, a Tencent, ma csalódást keltő gyorsjelentést tett közzé és ez ismét ráirányította a figyelmet a kínai piacokra és a gazdaság állapotára, romló tendenciáira. A vezető kínai részvényindexek az amerikai-kínai kereskedelmi háború mellett már jó ideje lefelé menő trendet mutatnak, így az MSCI EM index 20%-os esésében január óta ennek lényeges szerepe van.

A kínai jüan is intenzíven gyengül a dollárral szemben, igaz ebben egyrészt a kínai tudatos leértékelési politikának, másrészt a dollár egyébként is erősödő trendjének is szerepe van.

A dollár ma egyébként az euróval szemben egészen 1,13-ig erősödött, ami 14 hónapos csúcs és mivel ez a devizapár kétharmados súlyú a dollárindexben is, nem véletlen, hogy a dollárindex is ma 14 havi csúcsra 97 közelébe kapaszkodott. Ez viszont nem túl jó hír a feltörekvő piacoknak, amelyek már eddig is szenvedtek az erősödő dollárral szemben (a Fed kamatemelései miatt).

Az általánosan borongósabb nemzetközi befektetői hangulat, a török (feltörekvő és benne kínai) gazdaság körüli kérdőjelek tehát benne vannak a mai 1-1,5%-os ameriaki részvénypiaci esésben, de az is benne van, hogy az olajárak ma 2,5-3%-os eséssel öthavi mélypontra buktak, mivel váratlanul megemelkedtek az amerikai készletek. Az olajárak esése tehát az energetikai szektor cégein keresztül is lefelé húzta a vezető amerikai indexeket.

A Dow Jones 30 komponense közül a Pfizer mutatja a legnagyobb emelkedést (1,2%), míg az energetikai cég Chevron papírjai a legnagyobb esést (-4%).

A Brent és a WTI mai 2,5-3%-os esése mellett, illetve a borongós hangulatban figyelemre méltó, ahogy próbálják megmenteni a befektetők a bitcoin árfolyamát a 6000 dollár körüli fontos támasz szintről és emiatt ma 5% feletti árugrást láttunk 6500 dollár körülre.