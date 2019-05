Rekord számú autót adhat el a Tesla - Gyanúsan jókor jött Musk levele

Értékesítési rekordot érhet el a második negyedévben a Tesla - írja Elon Musk kiszivárgott emailjére hivatkozva a Reuters. Musk mailje szerint - amely a közösségi médiában is megjelent és amelyet egy, az ügyhöz közel álló forrás is hitelesített a Reutersnek - a társaság ezen a héten napi átlag 900 darabot gyártott a Model 3-ból, amivel megközelítette a 7000 darabos heti célt. A szerda késő este elküldött levélben Musk azt írta, a Tesla a második negyedben eddig (május 21-ig) több mint 50 ezer új megrendelést vett fel.A Tesla-részvények árfolyama szerdán közel másfél százalékkal erősödött, vélhetőleg nem függetlenül a hír megjelenésétől. Az új információk ugyanis jelentősen csillapíthatták azon befektetői aggályt, mely szerint az értékesítések első negyedéves csökkenését a második negyedévben újabb visszaesés követheti. Ezzel együtt a Tesla-részvények 2016 vége óta a legalacsonyabb árfolyamszinten forognak ezen a héten.

Az értékesítések várható alakulására vonatkozó közlés az egyik első azt követően, hogy Musk és az amerikai pénzügyi felügyelet (SEC) között megállapodás született, amelynek értelmében Musknak előzetesen jóvá kellene hagyatnia a felügyelet ügyvédjével azokat a posztokat a megjelenésüket megelőzően, amelyek érdemi információt tartalmaznak, és így potenciálisan hatással lehetnek az autógyártóra és a részvény árfolyamára. A SEC ugyanis korábban gyakorlatilag tiltott piacbefolyásolással vádolta meg Muskot Twitter-használati szokásaival kapcsolatban.A Tesla modellek iránti kereslet a befektektetői aggályok egyik első számú célpontjává vált, miután a társaság az amerikai-kínai kereskedelmi háború enyhülése ellenére is gyenge első negyedéves keresletről számolt be az autói iránt. Az első negyedévben 31 százalékkal esett vissza a Tesla által az ügyfeleknek leszállított autók száma, egyúttal figyelmeztetett, ezért a nyereség elérése az év végére csúszhat jelentős részben a Model 3 európai és kínai megnövekedett szállítási idejének következtében. Elon Musk költségcsökkentési tervei pedig csak igazolni tűntek azon félelmeket, melyek megkérdőjelezték, hogy az elektromosautó-gyártó vajon rendelkezik-e elegendő készpénzzel ahhoz, hogy tevékenységét a nyereségessé válásig finanszírozhassa.A SEC-megállapodás értelmében bármilyen olyan írott megnyilvánulást jóvá kell hagyni a felügyelet szakemberének, amely például aktuális, előre jelzett, illetve becsült termelési, értékesítési vagy leszállítási darabszámokat tartalmaz, és amelyeket azt megelőzően még nem publikált írásban a társaság a jóváhagyást követően. Amennyiben a most nyilvánosságra került email kizárólag belső kommunikáció célokat szolgált, akkor valószínűleg nem volt szükség előzetes jóváhagyatására, ha viszont Musk a nyilvánosságnak is szánta szavait, akkor vélhetően a SEC megerősítésére is szükség lett volna megjelentetéséhez.A Tesla nem kommentálta, hogy az emailt elküldése előtt látta-e a SEC jogi szakértője vagy hogy egyáltalán tárgyát képezte-e a megállapodásban foglaltaknak.