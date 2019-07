Rekordösszegű útdíj folyt be

Bartal Tamás ismertette, hogy az e-matricák vásárlásából bruttó 48,5 milliárd forint folyt be, 11 százalékkal több a tavalyi első félévinél. Az e-útdíj rendszerben, a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek úthasználatából bruttó 137,8 milliárd forint bevétel származott, ami 19 százalékkal haladta meg az előző év első félévét.A vezérigazgató hangsúlyozta: évek óta megfigyelhető tendencia, hogy a gazdasági növekedéssel együtt nő az útdíjbevétel is. A befolyt útdíj költségvetési bevétel, amit a hazai közutak fenntartására, karbantartására, javítására fordítanak.Bartal Tamás kiemelte azt is, hogy a terveknek megfelelően erősítették a NÚSZ ellenőrzési tevékenységét, mert az elmúlt években emelkedett az utakat fizetés nélkül használók száma, különösen a külföldiek körében.