Részvényelemző verseny indul egyetemistáknak

2018. október 10.: jelentkezési határidő

2018. október 26.: a Duna House Nyrt. budapesti irodájában befektetői prezentációt tart a versenyzőknek

2019. január 7.: az elemzések leadási határideje

2019. január 18. (terv): szóbeli döntő

2019. április 10-11.: régiós döntő Zürichben

2019. április 28: globális döntő New York-ban

Elindult a CFA Institute és a Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesületének 2018-2019-es részvényelemzési versenye. Az angol nyelvű megmérettetésre minden magyarországi felsőoktatási intézmény legfeljebb két csapatot nevezhet, csapatonként 3-5 résztvevővel. A versenyzők a gyakorlatban is kipróbálhatják az egyetemen megszerzett pénzügyi, vállalatelemzési tudásukat, hiszen a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Duna House Nyrt.-ről kell egy 8-10 oldalas fundamentális elemzést készíteniük.A 10. alkalommal megrendezett verseny idei különlegessége, hogy a legjobb írásos elemzést leadó csapat nyeri el a Budapesti Értéktőzsde nagy presztízsű és komoly hagyományokkal rendelkező Kochmeister Díját, amelyet 2004 óta ad át a magyar tőzsde. Az összesített versenyben - szóbeli és írásos szakasz - jól teljesítő első négy csapatnak összesen 500 000 forint pénzjutalom jár, de a többi helyezett is Kindle ebook-olvasókkal gazdagodhat a BÉT támogatásának köszönhetően. A CFA Society Hungary értékes tárgynyereményei mellett a megmérettetés főszponzora, az Aegon Alapkezelő több tízezer forintos befektetési jegy csomaggal és szakmai gyakorlati lehetőségekkel is jutalmazza a jól teljesítő hallgatókat. A győztes csapat a Zürichben megrendezendő, Európát, a Közel-Keletet és Afrikát összefogó régiós döntőn is képviselheti hazánkat, ahonnan a New York-i globális döntőbe is bejuthat.Rékási Róbert, CFA, CIPM, a CFA Society Hungary elnöke kiemelte: "Ez a globális szakmai verseny nem csak Magyarországon, de nemzetközileg is igen magas elismertségnek örvend. A benyújtott elemzéseket gyakorló részvényelemzők véleményezik, a döntőben bemutatott 10 perces prezentációkat elbíráló zsűri pedig a magyar piac elismert szakértőiből áll össze minden évben. A CFA Society Hungary célja, hogy az ilyen, közvetlenül a jövő szakembereit és az egyetemeket megszólító rendezvényeken keresztül is előmozdítsa a pénzügyi szaktudás fejlődését és az etikus gyakorlatok elterjedését. A hazai csapatok magas szintű felkészültségét jól mutatja, hogy néhány éve régiós szinten sikerült a Corvinus Egyetem csapatának második helyezést elérni.""A Budapesti Értéktőzsde fontos szerepet vállal az oktatás, a pénzügyi edukáció területén. Leányvállalatunk, a Budapest Institute of Banking a szakmai képzésekért felel, a BÉT pedig lakosság, kiemelten középiskolások és egyetemisták részére szervez programokat. Ilyen a BÉT Akadémia lakossági tőzsdetanfolyama, az iskolai tőzsdelátogatások, és a Kochmeister Díj is. Idén úgy döntöttünk, a Kochmeister Díjat a CFA Institute és a CFA Society Hungary versenye keretében, a legjobb írásos elemzést leadónak adjuk át. Támogatjuk, hogy minél több tehetséges fiatal induljon el a részvényelemzői pályán. Éppen ezért a legjobbaknak a többi nyeremény mellett BIB szakmai tanfolyamokra szóló utalványokat is adunk" - mondta Bozsik Balázs, a Budapesti Értéktőzsde oktatási tevékenységekért is felelős értékesítési és marketing igazgatója.A verseny menete: