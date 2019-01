Romlik a levegőminőség, ezeken a településeken van baj

Nagyobb, interaktív térképért katt!

Forrás: OKI

A levegőminőség már Nyíregyházán, Szolnokon, Egerben, Miskolcon, Sajószentpéteren, Kazincbarcikán, Salgótarjánban, Vácott, Esztergomban, Dorogon, Budapesten, Tatabányán, Tökölön, Dunaújvárosban és Várpalotán is kifogásolt az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) Közegészségügyi Igazgatóságának adatai szerint.A 'kifogásolt' minősítés azt jelenti, hogy az idősek, illetve a légzőszervi betegségben szenvedők panaszai - köhögés, enyhe légzési tünetek - kis mértékben erősödhetnek. Ilyen körülmények között az érzékeny és beteg embereknek ajánlott minél kevesebbet a szabadban tartózkodniuk, és kerülniük a megerőltető testmozgást.Putnokon továbbra is veszélyes a levegő minősége, ami a levegőhigiénés index legsúlyosabb, 4. fokozata. Ez olyan szintű légszennyezettséget jelent, amely az egészséges embereknél is légzőszervi panaszokat okozhat. A légzőszervi betegségben szenvedő emberek tünetei jelentősen súlyosbodhatnak, ezért számukra, valamint a gyermekek, idősek, illetve keringési betegségben szenvedők számára kerülendő a szabadban történő tartózkodás és aktív testmozgás.A problémát minden érintett településen a kisméretű részecske (PM 10) okozza, amelynek légköri feldúsulását jelentős részben a szilárd lakossági tüzelés, valamint a szélcsendes időjárás okozza.A többi, a mérésekben szereplő városban elfogadható a helyzet.