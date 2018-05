Saját "bitcoint" fejleszt a Facebook

Többször is szóba került már, hogy a legnagyobb közösségi médium saját "bitcoint" indít, a Facebook saját munkacsoportot is felállított, amely csak a kriptopénzek mögött álló technológiával, a blockchainnel foglalkozik.A blockchain segíthet a Facebooknak abban, hogy a legégetőbb adatkezelési, hirdetési és identitásellenőrzési problémákat kezelni tudja.A közösségi médium szóvivője megerősítette a CNBC -nek, hogy dolgozik azon, hogy a blockchain-technológiában rejlő újításokat felfedezzék.A Cheddar jelentésében egyébként az áll, hogy még több év kérdése, mire a Facebook saját blockchain-prototípust dob piacra, ICO-ra, vagyis arra, hogy külsősök is kereskedhetnek majd a "Facebookcoinnal," valószínűleg nem számíthatunk.