Sargentini-jelentés: gyengül a forint, esnek a magyar részvények, de meddig még?

A vagyon- és portfóliókezelés kihívásairól is szó lesz a Portfolio október 16-ai Öngondoskodás konferenciáján. Ne maradj le róla! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Holecz Noémi, Equilor vezető elemző

Gyurcsik Attila, Accorde Alapkezelő befektetési igazgató

Elek Péter, Dialóg Alapkezelő portfóliómenedzser

Lencsés Gyula, Raiffeisen Alapkezelő portfóliómenedzser

Bakos Ádám, Aegon Alapkezelő kötvény üzletágvezető

Politikai szempontból fontos vita zajlik, de inkább politikai, mint gazdasági szempontból fontos esemény volt a Sargentini-jelentés elfogadása, elsősorban az európai parlamenti választásokra való felkészülésről szól, a pártok igyekeznek kialakítani az erővonalaikat, és bár Magyarország megítélését érheti negatívan a mai szavazás, de ez napokon belül elmúlhat. Az Equilor továbbra is azt gondolja, hogy tartós hatása nem lesz a Sargentini-jelentés elfogadásának a magyar eszközökre, így a magyar részvényekre és a forintra sem. A forint továbbra is a 325-330-as tartományban maradhat bent, és a jelents hatására a hazai részvények sem értékelődnek le érdemben, amely részvények árazása már egyébként is nyomott a feltörekvő piaci folyamatok miatt. A hazai blue chip részvényekkel kapcsolatban alapvetően optimisták az Equilor elemzői, az OTP-nél a 9600-9800 forintos zóna, a Molnál a 2600 forint körüli szint már izgalmas vételi lehetőséget nyújt, a Richter 5000 forint körül már tartósan alulértékeltnek nevezhető.A régiós tőzsdéket és a BUX-papírokat is elsősorban a fejlődő piacokkal szembeni negatív hangulat befolyásolja, itt külön érdemes kiemelni, hogy az MSCI Emerging Market részvényindexnek volt tegnap egy nagyon csúnya letörése az európai kereskedésben, amit aztán az amerikai kereskedés alatt korrigáltak, de ez fontos esemény volt, és évek óta nem látott szintre esett ez a piac, utoljára ezeken a szinteken tavaly nyáron járt, akkor egyébként felfelé mozdult erről a szintről ez az MSCI index. Arról is halluk híreket, hogy folyamatos a tőkekivonás a fejlődő piaci ETF-ekből, így nem meglepő, hogy a magyar részvények is esnek. A Sargentini-jelentés elfogadásának nem kellene tartós hatással a lennie a magyar eszközökre, nagyon hosszú eljárásról van szó, kicsi annak az esélye, hogy olyan döntés szülessen, aminek negatív hatása lesz a magyar gazdaságra. Hasonló a mostani helyzet a Brexit-szavazáshoz, akkor nagyot estek a kockázatos eszközök, de az is csak néhány napig tartott, utána nagy rali következett, pedig nagyobb hatású eseményről volt szó ott, mint itt. A magyar részvénypiacot nem tartják drágának az Accorde Alapkezelőnél, a Magyar Telekom például meglepően olcsó, de az OTP és a Mol sem drága.Magyarországgal szemben érdemi szankciók nem lépnek életbe a következő hónapokban, a pénzcsapokat nem zárják el, inkább csak pártpolitikáról van szó a jelentéssel kapcsolatos eseménysorozatban, semmint gazdasági hatásokkal járó eseményről, ezért a tőkepiaci hatása is csak átmeneti lehet. Ami miatt azonban tartósabb lehet a hatás, az az, hogy a feltörekvő piaci problémák miatt a befektetők minden sztorit meglovagolnak, sokszor bolhából csinálnak elefántot. A hazai blue chip részvényekben a mostani szinteken nem lát fantáziát Elek Péter, egy nagyobb, akár további 5-10 százalékos esés után azonban már vonzó lehet az OTP vagy a Mol, az eddigi esés nem volt akkora, ami mellett lenne fantázia a magyar részvényekben. A Mészáros-papírok esésével kapcsolatban Elek szerint inkább az a meglepő, hogy ilyen magasra emelkedett az árfolyamuk, nem az, hogy most miért esik.Nem várható, hogy a döntésnek érdemi hatása lenne a magyar gazdasági fundamentumokra nézve, és attól még nagyon messze vagyunk, hogy bármilyen érdemi intézkedés történjen - kommentálta a döntést Lencsés. Ismerve a döntéshozatali mechanizmust, ahhoz, hogy a folyamat végén bármilyen érdemi, Magyarországra nézve negatív döntés szülessen, teljes konszenzusra lenne szükség, márpedig a magyar és lengyel kormány együttműködése miatt erre vajmi kevés esély van jelen állás szerint. A döntés hatására lehetett látni némi negatív mozgást a piacon, de nem erőteljeset, és ugye a lengyeleknél is voltak hasonló történések, de az ottani piacokon sem volt ennek tartósan negatív hatása. A portfóliómenedzser úgy véli, hogy a következő uniós költségvetési ciklus tervezésére sem lesz a jelentés elfogadásának érdemi hatása igaz, mindez valamelyest ronthatja a magyar kormány alkupozícióját. De ezek a törésvonalak nem a mostani jelentéssel vagy annak elfogadásával alakultak ki, hanem folyamatosan. A piac számított arra, hogy elfogadják a jelentést, inkább az okozott volna meglepetést, ha nem megy át a jelentés a döntéshozókon. Az elmúlt napok néppárti képviselőinek nyilatkozata is ebbe az irányba mutatott, a döntés pedig beleillik abba a mederbe, amelyben a magyar kormány és az EU viszonya alakul - teszi hozzá.A Sargentini-jelentés elfogadásának hosszú távon nem lesz érdemi hatása a magyar gazdaságra és piacokra nézve a szakember szerint. Az Európai Tanács megvonhatná az EU-s pénzeket, de ehhez teljes konszenzusos döntésre lenne szükség, amit a lengyelek jó eséllyel megvétóznának. Rövid távon sem látják az Aegon Alapkezelőnél a döntésnek a negatív hatásait, igaz, mindeközben az új EU-költségvetés kialakítása, az EP-választások, illetve az EU-s pénzek kifizetési szabálymódosításai valamelyest bonyolítják a dolgokat. Ugyanakkor úgy véli, hogy kontraproduktív lenne, ha nem jönnének az EU-s pénzek, mert ezzel az embereket az EU ellen hangolnák, részben ezért gondolja, hogy ez az opció nem áll fenn.