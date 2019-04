Skandináv csapatokkal indul a Design Terminál mentorprogramja

Ökoüzemanyag, online művészeti piactér, természettudományos oktatási platform, a várandós anya szív- és érrendszeri állapotát vizsgáló megoldás, munkavállalói elégedettséget mérő alkalmazás, felhőalapú vállalati ösztönzőrendszer, sebészeti műtéti technika oktatását támogató megoldás, adatkezelési platform, légzési és szívverési mintákat követő alkalmazás és közösségi futárszolgálat is szerepel a programba beválogatott csapatok fejlesztései között.A Mentorprogramban 2017 óta elsősorban társadalmi kihívásra innovatív megoldást kínáló, induló vállalkozásokkal dolgozik a Design Terminal. A programba most bekerült csapatok környezeti, egészségügyi, oktatási és szervezetfejlesztési szolgáltatásokkal pályáztak. A Mentorprogram januárban meghirdetett pályázatára az Egyesült Államokból, Észtországból, Dániából, Svédországból és az Egyesült Királyságból, valamint Indiából és Kínából is érkezett jelentkezés. A nemzetközi mentorstábtól kapott felkészítés mellett, a résztvevők lehetőséget kapnak a Design Terminal nagyvállalati és ágazati partnereivel is együttműködések kialakítására.Az idei Mentorprogram egyik kiemelt célkitűzése a női, kismama és kisgyermekes anyuka vállalkozók támogatása, ezért ők plusz ösztöndíjban részesülnek. Ilyen a kortárs művészek posztereit és egyedi dekorációs termékeket értékesítő webshopot alapító Art Bridge és a természettudományt népszerűsítő Eduit.