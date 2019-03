Sok embert tesz utcára az NNG

Öt év alatt megháromszoroztuk az árbevételt, a létszám hasonló mértékben növekedett, cégeket vásároltunk fel Amerikában és Izraelben, jelentősen növeltük jelenlétünket Kínában. Közben a teljes autóipar mélyreható, folyamatos átalakuláson megy keresztül. A legnagyobb autógyártók részlegeket építenek le és akár regionális gyártóbázisokat is bezárnak, miközben teljesen más, új fejlesztőbázisokat állítanak fel.

Az Index kérdésére az NNG megerősítette, hogy újragondolja, optimalizálja struktúráját, amivel együtt jár a létszámleépítés is. A vállalat magyarázatot is adott hozzá:Hozzátették azt is, hogy egy gyorsan növekvő vállalatban, amely egy teljes átrendeződésben levő iparág szereplője, elvárt a struktúra időnkénti ésszerű frissítése.Ezt alátámasztja az is, hogy az NNG tavaly novemberben nyerte el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) közel egymilliárd forintos támogatását, és azt vállalták, hogy 60 új kutató-fejlesztő munkahelyet teremtenek - emlékeztetett a lap. Ebben a projektben 30 hónap alatt fejlesztenek ki egy újgenerációs navigációs rendszert, amely a következő évtizedekben piacra kerülő önvezető autókban alkalmazható lesz. A vállalat közölte, hogy a pályázati feltételekben és a támogatási szerződésben vállaltak teljesítését maximálisan szem előtt tartva dolgoznak tovább.Az Index beszámolt arról is, hogy információik szerint az NNG dolgozói körében nem igazán rózsás a hangulat, növekvő bizonytalanságról számoltak be, mert azt látják, hogy fontos munkatársakat is elbocsátanak, és nem lehet tudni, hogy kiket bocsátanak még el.