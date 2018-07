Sok Mastercard bankkártya használhatatlan volt egy ideig

"A Mastercard fizetési rendszerében keletkezett hibát sikerült elhárítani, a rendszer újra a megszokott módon működik. A kártyabirtokosok probléma nélkül használhatják Mastercard hitel - és betéti kártyáikat. A Mastercard sajnálatát fejezi ki az okozott kellemetlenségek miatt" - idézte a társaságot a portál.A hazai bankok értesítést is kaptak a Mastercard kártyatársaságtól, általános rendszerhiba miatt nem működött egy sor betéti és a hitelkártya: szünetelt az online, illetve a POS-terminálokon történő fizetés, ahogyan készpénzt sem lehetett felvenni egy ideig.Nemzetközi jelenségről lehetett szó, mert az egyik olvasó jelezte, hogy a nemzetközi kártyahasználatot figyelő térképen is komoly zavarok voltak láthatók. Hiba jelentkezett például ausztriai, vagy svéd kártyahasználatnál is.