Splitről és új igazgatósági tagok választásáról döntöttek az Akko Invest közgyűlésen

Nagyot emelkedett idén az árfolyam

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Standard kategóriájában jegyzett Akko Invest (korábbi nevén Plotinus) augusztus 30-i rendkívüli közgyűlése része a vállalat átalakulási folyamatának, mely az év elején indult meg azzal a céllal, hogy az Akko megvalósíthassa a jelenleg még kialakítás alatt álló új stratégiáját. Az Igazgatóság jelenleg a társaság új stratégiájának véglegesítésére fókuszál, de ezzel összefüggésben szükségesnek tartotta a testület kibővítésének lehetőségét biztosítani a részvényesek számára.A részvényesek úgy határoztak, hogy az eddigi 5 helyett a jövőben 6 fő irányíthatja a jelenleg vagyonkezeléssel foglalkozó vállalat munkáját, és alakíthatja ki a társaság stratégiáját. Az új igazgatósági tag (dr. Ecsedi Letícia) határozatlan időre történő megválasztása mellett a közgyűlésen határoztak az Akko részvények névértékének 1600 forintról 25 forint/darabra csökkentéséről is (split). A döntés értelmében arányosan változik (521.175 darabról 33.355.200 darabra emelkedik) a részvények darabszáma, de az Akko alaptőkéjének összege és a részvényekhez kapcsolódó egyéb jogok változatlanok maradnak. A split hátterében az áll, hogy növekedjen a vállalat részvényeinek tőzsdei forgalma és likviditása, mely - más egyéb feltételek teljesítése mellett - szükséges ahhoz, hogy a jelenlegi Standardból a BÉT Prémium kategóriájába és a BUX-indexbe is bekerülhessenek az Akko részvények.Az új Igazgatósági tag, dr. Ecsedi Letícia a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogász szakán szerzett diplomát. Szakmai karrierjét a White & Case LLPnél kezdte, ahol Londonban és Budapesten erősítette a jogi iroda Banking & Finance területét. A jogi szakvizsga megszerzését követően az Ecsedi & Ács Ügyvédi Iroda partner tagja volt, ahol fő területe az ingatlanhasznosítás és ingatlankezelés profilú, valamint hitelintézeti ügyfelek kiszolgálásával kapcsolatos komplex szolgáltatások nyújtása volt. 2016-ban csatlakozott a dr. Liszkai Ügyvédi Irodához, ahol ingatlanbefektetési alapok, hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások, hazai és külföldi vállalati ügyfelek részére nyújt szolgáltatást ingatlanjogi, pénzügyi és gazdasági területen.Prutkay Zoltán, az Akko Invest vezérigazgatója a döntésekkel összefüggésben elmondta, hogy a vállalatnak intenzív növekedési tervei vannak, befektetéseivel értéket kíván teremteni részvényeseinek, amit az Akko a továbbiakban is a tőkepiac nyújtotta eszközök igénybevételével kíván megvalósítani. Ezt a munkát, illetve célt támogatja a jövőben a megválasztott új igazgatósági tag, valamint a részvények névértékének változása is. A névérték változás időpontjáról a társaság a későbbiekben külön tájékoztatást ad.Az Akko Invest pénteken 1,4 százalékkal került feljebb, míg a társaság részvényárfolyama idén 199 százalékkal került feljebb.