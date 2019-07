Szakadék felé tart a fél világ - Mégis úgy ömlik a pénz, mintha nem lenne holnap

Szerdán történelmi zárócsúcsot állítottak fel az irányadó amerikai indexek, az S&P 500 már sorozatban a harmadik napja. Az átfogó amerikai index idén már a nyolcadik alkalommal ment új csúcsra a zárásban és most a Dow és a Nasdaq is csatlakozott a csúcsdöntéshez. Az S&P 500 és a Dow nem csak zárócsúcsot döntöttek szerdán, hanem a kereskedés közben is soha nem látott magasságba emelkedtek. A Nasdaqnál ez egyelőre elmaradt, az április végi napi maximumát nem lépte át az index.

Azt követően, hogy 2018 vége meglehetősen rázósra sikerült az amerikai tőzsdéken, idén valóságos szárnyalást mutattak be eddig az irányadó indexek. Az S&P 500 közel 20 százalékot erősödött az év eleje óta, a technológia-túlsúlyos Nasdaq 23 százalékot emelkedett, a blue chipeket tömörítő Dow pedig 15 százalékkal araszolt felfelé.

A héten a tőzsdéknek az adott újabb lendületet, hogy valamelyest enyhültek a kereskedelmi háborús feszültségek, újraindulhatnak az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások és elképzelhető, hogy a Huawei lekerül a kereskedelmi feketelistáról. De sok a bizonytalanság a világban, ami potenciálisan megállíthatja a menetelést, összeszedtük, hogy mely tényezők befolyásolják a leginkább jelenleg a piaci hangulatot.

Közeleg a jelentési szezon

Véget ért a negyedév, ennek megfelelően két héten belül megindul a második negyedéves jelentési szezon az Egyesült Államokban. A Dow-komponens vállalatok július 16-án kezdik meg a szezont, aznap teszi közzé számait a JP Morgan, a Goldman Sachs és a Johnson & Johnson is. Az előjelek nem túl kedvezőek, rég nem látott pesszimizmus van a vállalatvezetők körében, nagyon sok profit warning érkezett a negyedévben, az elemzői konszenzus szerint pedig csökkenhetett az amerikai vállalatok nyeresége az előző év azonos időszakához képest.Eddig az S&P 500 indexben szereplő vállalatok közül 113 tett közzé előzetes várakozásokat a negyedév eredményeire, közülük 87 közölte azt, hogy a negyedéves számok elmaradhatnak az elemzői várakozásoktól. Ez 77 százalékos arány a "szokásos" 70 százalékkal szemben.

Az elemzők a várakozásai szerint az S&P 500 indexben szereplő vállalatok összesített profitja 2,6 százalékkal csökkenhetett a második negyedévben az egy évvel korábbi szintről. Ez már sorozatban a második olyan negyedév lesz, amikor esik az amerikai vállalatok profitja (év/év alapon).

Túlfűtött technológia szektor

Árazás

Már-már a technológiai lufi időszakára emlékezetett, ami az elmúlt hónapokban zajlott. Sorra mentek a tőzsdére a befektetők ítélete szerint tízmilliárdokat érő, a nyereséget még csak hírből sem ismerő startupok. Az Uber, a Lyft és a Pinterest is sikeres kibocsátást vezényelt le, úgy, hogy a masszívan veszteségesek és az üzleti modelljük sem áll túl biztos lábakon. Az Uber minden idők harmadik legnagyobb technológiai elsődleges részvénykibocsátása lett piaci kapitalizáció alapján a Facebook és az Alibaba után.Mindeközben a nagy technológiai vállalatokat szabályozási változások fenyegetik, sokan nem nézik jó szemmel, hogy milyen hatalmasra nőttek és hogy milyen szintű befolyásra tettek szert az emberek magánéletében. És a techcégek az amerikai-kínai kereskedelmi háború nagy vesztesei lehetnek mind az értékesítések, mind pedig a beszállítói láncon keresztül.Nem olcsók jelenleg az amerikai tőzsdék előretekintő P/E ráta alapján, de voltak már magasabban is az értékeltségi szintek a jelenlegi bika piacon és a közelében sincs annak a szintnek az S&P 500 index P/E rátája, ami a 2000-es évek elején jellemző volt.

Az MSCI indexeket alapul véve a fejlődő piacok valamivel magasabb árazási szinteken forognak jelenleg, mint a fejlett piacok, de szintén elmaradnak az ezredforduló körüli csúcsoktól.

A fontosabb fejlett piaci indexek közül a dél-koreai piac van most az 5 éves árazási sávja tetején, az olasz, a brit és a spanyol részvénypiac pedig kifejezetten olcsónak számít jelenleg.

Nem túl fényes a makrogazdasági kép...

Az USA feldolgozóipara azonban már érzi a kereskedelmi háború hatásait: mind a Markit, mind az ISM felmérése azt sugallja, hogy a szektor közel került a stagnáláshoz, és több éve nem látott alacsony szintre süllyedtek a BMI-k. Nem csak az Egyesült Államok, hanem a világ fejlett országainak többsége is egyre inkább szenved, és az ipar a recesszió szélén táncol, mindez pedig a világkereskedelem további lassulását vetíti előre. Az eurózóna feldolgozóipara már erősen zsugorodik, Kína lassul, miután szerte a világon a megemelt importvámok és a kereskedelmi feszültségek rontják az üzleti bizalmat, egyre több vállalat dönthet úgy, hogy elhalasztja a beruházásokat, miután nem tudják, hogy milyen külső (és belső) keresletre számíthatnak a következő időszakban.

Klikk a képre!

A globális gazdaság mindezek hatására egyre lassabban növekszik, a feltörekvőknél a GDP-növekedés intenzív lassulása jellemző, és kevés országnak van lehetősége arra, hogy fiskális stimulussal támogassa a GDP-növekedést (pl. Amerikának sincs), miután a válság után magasra emelkedett államadósságok továbbra sem indultak intenzív csökkenésnek, amelyik országnak lenne (pl. Németország), az pedig vonakodik az élénkítéstől. A fiskális politika sok puskaport ellőtt már a tengerentúlon: Trump megválasztása után, a gazdasági ciklus tetején kezdett hozzá az élénkítésnek, vagyis klasszikus prociklikus gazdaságpolitikát vitt véghez, így pedig nehezebb időszakban nem marad sok lehetősége, hogy támogassa a növekedést.Az is intő jelnek számít, hogy az elmúlt időszakban több alkalommal inverz hozamgörbe alakult ki (a hosszú lejáratú állampapír hozama meghaladta a rövid lejáratút), ami recessziós jelzést jelent. Igaz, nem világos, hogy a válság utáni időszakban is annyira jó előrejelző-e, mint előtte volt.

...de van pár biztató jel

Az amerikai tőzsdék új csúcson vannak és a monetáris politikai lazítás még támogathatja felfelé a tőzsdéket. Az amerikai részvények nem olcsók, de nincsenek is elszállva az árazási szintek, ami szintén megnyugtathatja a befektetőket. De nem árt azért óvatosnak lenni, mert a kínai-amerikai kereskedelmi háború tartogathat még meglepetéseket. Mi több, a globális gazdaság már érzi a kereskedelmi háború hatásait, és sokak szerint kérdéses, hogy a monetáris politika ellensúlyozhatja-e a világgazdasági lassulást.

Kedvezőnek mondható a részvénypiacok szempontjából, hogy a Federal Reserve a következő időszakban kamatcsökkentésről dönthet, miután látják a gazdasági lassulás és az inflációs cél elvétésének jeleit. Igaz, hogy ezt nagyrészt már beárazták a befektetők, miután az elmúlt napok emelkedésében is kulcsszerepet játszott, hogy folyamatosan erősödtek a monetáris lazítással kapcsolatos várakozások. Jerome Powell Fed-elnök a kereskedelmi háború GDP-növekedésre gyakorolt kedvezőtlen hatásai miatt kényszerülhet arra, hogy lazításra bírja a Nyíltpiaci Bizottság tagjait, miután egyre nagyobb kockázata van annak, hogy a jegybank elvéti kettős célját, a teljes foglalkoztatást és az árstabilitás fenntartását.Mindeközben a többi nagy jegybank is kifejezetten alkalmazkodó monetáris politikát folytat, ami támogatja a részvényindexeket, legutóbb az Európai Központi Bank (EKB) elnöke, Mario Draghi jelentette be, hogy újabb élénkítésekről döntenek, amennyiben szükségessé válik. És a gazdasági adatok alapján egyre inkább szükséges: az infláció tartósan elmarad az EKB céljától, miközben a gazdaság erőteljesen lassul. A legtöbb elemző pedig attól sem tart, hogy Draghi mandátumának lejárta után gond lenne a monetáris politikával, ugyanis nem a korábban nagy esélyesnek tartott német Jens Weidmann lehet az eurójegybank vezére, aki a legnagyobb héja a Kormányzótanácsban, hanem az IMF elnöke, Christine Lagarde, akitől azt várják a piaci szereplők, hogy igyekezhet továbbvinni Draghi "hagyatékát".Javíthatja a piaci hangulatot az is, hogy ha Kína és az USA között megszületik a kereskedelmi megállapodás, ebben az estben a világgazdaság lassulásával kapcsolatos aggodalmak oldódnának, és újra feljebb húzhatják a globális növekedési várakozásokat a nagy elemzőházak és intézmények. Miután az infláció továbbra is alacsony, így még abban az esetben is viszonylag laza maradhat a nagy jegybankok politikája, ha a kereskedelmi megállapodás megszületik.A jelenlegi inverz amerikai hozamgörbe pedig nem feltétlenül piaci árazás eredménye. A Fed kötvényvásárlásai az elmúlt években eltérítették a hozamokat a piacitól, vagyis könnyen adhat tévesen recessziós jelzést az, hogy a rövid hozamok meghaladták a hosszúakat.