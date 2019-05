A kereskedelmi háborús feszültségek a konjunktúra-kilátásokra is rányomják a bélyegüket, és ezt tükrözi vissza az is, hogy a amerikai kontinensen irányadó WTI hordónkénti árfolyama 2,5%-kal 61,3 dollárig esett.

Az S&P500 végül 1,7%-os, a Nasdaq pedig 2%-os zuhanásnál fejezte be a mai napot. A Dow 30 komponense közül zárásra is a Boeing, az United Technologies és az Apple papírjai voltak a legnagyobb mínuszban.

További esésre számít a kötvénykirály a vámemelés miatt 2019.05.07 21:37

A sokak által figyelt "kötvénykirály" befektető Jeffrey Grundlach mai CNBC-interjújában lényegében azt mondta, hogy szerinte 50%-nál nagyobb az esély arra, hogy igenis megemelkednek a kínai importtermékek vámjai a közeljövőben, mert se az amerikai, se a kínai elnök nem akar engedni (úgy tűnni, hogy feladott valamit) és ezért van még tere a részvénypiaci esésnek. A DoubleLine vezére szerint egyébként is egy medvepiacban vagyunk jelenleg. Donald Trump a minap azzal fenyegetett és ezt azóta több vezető tisztségviselő is megerősítette, hogy péntektől 200 milliárd dollárnyi kínai termék vámtarifája emelkedik meg 10%-ről 25%-ra és a fennmaradó mintegy 325 milliárd dollárnyi kínai árura is 25%-os vám jöhet majd később, ha nem tudnak megegyezni.